Η αντίδραση του Μίλτου Τεντόγλου στην πρόβλεψη του Μάικ Πάουελ.

Η εκπληκτική φετινή σεζόν του Μίλτου Τεντόγλου έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το πού μπορεί να φτάσει στο σκάμμα. Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως έχει «στα πόδια του» μεγαλύτερα άλματα από το 8,66 μ. που έχει πετύχει. Ο Μάικ Πάουελ συμμερίζεται αυτή την άποψη. Και τον «βλέπει» κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ του.

Στις 30 Αυγούστου, το παγκόσμιο ρεκόρ του μήκους συμπληρώνει 35 χρόνια. Ήταν το 1991, όταν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο ο Μάικ Πάουελ βελτίωσε κατά πέντε εκατοστά το ρεκόρ που κρατούσε ο Μπομπ Μπίμον από το 1968. Μιλώντας στο Jumpers World, ο Πάουελ εκτίμησε πως ο Τεντόγλου είναι ικανός να βγάλει ένα άλμα στα 8,90 μέτρα.

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Η πρόβλεψη του Πάουελ για τον Τεντόγλου

«Αν μπορείς να κάνεις 8,60 μ. επανειλημμένα, τότε μπορείς να κάνεις 8,90 μ., σίγουρα», δήλωσε ο Μάικ Πάουελ για τον Μίλτο Τεντόγλου.

«Είναι όπως ήμασταν εμείς», σχολίασε, αναφερόμενος κατά τα φαινόμενα στον ίδιο και τον Καρλ Λιούις, ο οποίος είχε φτάσει στα 8,87 μ. και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο το 1991, όταν ο Πάουελ πέτυχε το παγκόσμιο ρεκόρ.

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Ο Πάουελ τόνισε το γεγονός ότι ένα από τα «όπλα» του Τεντόγλου είναι και το μυαλό του. «Μπορεί να κάνει 8,50 μ., να κάνει 8,60 μ. αν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πώς να κάνει ένα άλμα στα 8,60 μέτρα», συμπλήρωσε.

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Η αντίδραση Τεντόγλου στις δηλώσεις Πάουελ

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει τα όσα είπε για εκείνον ο θρύλος του μήκους.

«Τρελό… σεβασμός», έγραψε ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους σχολιάζοντας την ανάρτηση με τις δηλώσεις του Μάικ Πάουελ.

Τα άλματα του Τεντόγλου πάνω από τα 8,60 μέτρα

Κυνηγώντας εδώ και καιρό το πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους, που πέτυχε ο Λούης Τσάτουμας με 8,66 μ. το 2007, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φτάσει και ξεπεράσει τα 8,60 μ. σε τέσσερις αγώνες τους.

Στο φετινό Πανελλήνιο πρωτάθλημα, στον Βόλο, ο Τεντόγλου κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Έτσι, βρέθηκε στη 13η θέση της λίστας με τους κορυφαίους άλτες του μήκους όλων των εποχών, θέση που φυσικά μοιράζεται με τον Τσάτουμα.

Μάλιστα, σε εκείνον τον αγώνα στις 26 Ιουλίου, ο Τεντόγλου ξεπέρασε τρεις φορές τα 8,60 μέτρα. Προσγειώθηκε δύο φορές στα 8,66 μ.- την πρώτη δεν «μέτρησε» ως ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ επειδή ο άνεμος ήταν πάνω από το όριο ευνοϊκός- ενώ είχε προσπάθεια και στα 8,64 μέτρα.

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Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Diamond League του Μονακό (10/7), έφτασε στα 8,61 μέτρα. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2024, στη Ρώμη, είχε προσγειωθεί δύο φορές στα 8,65 μ., ενώ το 2021 στην Καλλιθέα είχε πετύχει άλμα στα 8,60 μέτρα.

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Συνέχεια στη Λωζάνη για τον Τεντόγλου

Μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου του, στο Μπέρμιγχαμ- όπου έφτασε στα 8,44 μ. με αντίθετο άνεμο- ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τους αγώνες του την Παρασκευή, όταν θα αγωνιστεί στο Diamond League της Λωζάνης.

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Στο ίδιο μίτινγκ αγωνίζεται αύριο, Πέμπτη, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος ξανά με τον Μόντο Ντουπλάντις, μετά το 1-2 που έκαναν στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.