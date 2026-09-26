Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- «Οδηγητή».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είναι ανεπιθύμητος στην Ελλάδα, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Στην ομιλία του στο Πάρκο Τρίτση, στην κορύφωση των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ- «Οδηγητή», ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και υπογράμμισε πως το δίλημμα «“σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα».

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα, διερωτήθηκε ποιος τολμά να ισχυριστεί σήμερα ότι το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα συμπαρασταθούν στην Ελλάδα, στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου ή μιας πολεμικής αναμέτρησης με την Τουρκία.

«Γιατί δεν κρύβεται πια με τίποτα ότι οι απαράδεκτες αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις της κυβέρνησης Ερντογάν γίνονται με τις “πλάτες” αυτών των “ισχυρών συμμάχων”, που βλέπουν στην Τουρκία έναν σημαντικό οικονομικό και στρατιωτικό εταίρο», σχολίασε και συνέχισε «Και τώρα, που τα δήθεν “ήρεμα νερά” αποδείχθηκαν κι αυτά ένας ΝΑΤΟικός μύθος και ο κ. Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι “οι θάλασσες είναι λίγο ταραγμένες”, το καινούριο αφήγημα είναι ότι η εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας κατοχυρώνονται από τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ. Ούτε ψύλλος στον κόρφο μας, δηλαδή».

Κουτσούμπας: Υποσχέσεις σαν το ουράνιο τόξο

«Όσο για τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σοσιαλδημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα ότι κάποια στιγμή η καπιταλιστική κερδοφορία, το “μεγάλωμα της πίτας”, θα φέρει και τη λαϊκή ευημερία, αυτές είναι σαν το ουράνιο τόξο: Όσο κι αν περπατάς προς το μέρος του, τόσο αυτό απομακρύνεται», τόνισε στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για οφθαλμαπάτη, αλλά «για μεγάλη αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι μπορούν να υπάρξουν κοινά συμφέροντα ανάμεσα σε αυτούς που υφίστανται την εκμετάλλευση και στους εκμεταλλευτές τους».

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Αναφερόμενος στη διαμάχη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, έκανε λόγο για «γνωστό πανηγύρι σύγκρισης», μια αντιπαράθεση που «δεν είναι καθόλου αθώα».

Το ζήτημα, τόνισε, «δεν είναι γενικώς η “κοστολόγηση”, αλλά τα κριτήρια με τα οποία αυτή γίνεται. Για εμάς κριτήριο είναι μόνο ένα: Το πώς θα εναρμονιστεί το επίπεδο κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών με τις δυνατότητες που αντικειμενικά προσφέρει η εποχή μας. Γι’ αυτό και το δίλημμα “σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα” δεν αφορά ούτε μονάχα τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, ούτε κάποιες άλλες μεγάλες στιγμές, που θα έρθουν σε ένα ακαθόριστο μέλλον. Αφορά το σήμερα, το τώρα, τη ζωή όλων μας. Αφορά τη διαρκή μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους».

Το σχόλιο Κουτσούμπα για Κασιδιάρη

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στον Ηλία Κασιδιάρη, χωρίς να τον κατονομάσει. «Τέτοιο πολυεργαλείο είναι για το σύστημα τα φασιστοειδή. Σαν τον εγκληματία που αποφυλακίστηκε πρόσφατα, αφού εξέτισε μόνο τη μισή του ποινή για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης που σκότωσε τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, που επιτέθηκε δολοφονικά στους κομμουνιστές συνδικαλιστές στο Πέραμα», είπε αρχικά.

«Τόσο πολύ βλέπετε δήθεν τρόμαξε το σύστημα από την επιστροφή του, που όλα τα συστημικά κανάλια τον είχαν σε απευθείας μετάδοση, λες και κάλυπταν αρχηγό κράτους, να μιλάει σε μια χούφτα περιθωριακά φασιστοειδή έξω από τις φυλακές», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο γ.γ. του ΚΚΕ.