Η ακρίβεια εξακολουθεί να πλήττει την κοινωνία, από το στεγαστικό και τις μετακινήσεις μέχρι και την αγορά των βασικών αγαθών.

Το στεγαστικό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα. Με βάση τα στοιχεία για το 2026 που χρησιμοποιούμε, το μέσο ενοίκιο σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων και όμορων δήμων κινείται περίπου στα 9,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, ένα σπίτι 80 τ.μ. κοστίζει περίπου 785 ευρώ τον μήνα. Ακόμη και στις φθηνότερες περιοχές, ένα αντίστοιχο σπίτι ενοικιάζεται περίπου στα 600 ευρώ στα Πατήσια και στα 608 ευρώ στον Βύρωνα.

Η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει, άλλωστε, πόσο βαριά είναι ήδη η στέγη για όσους νοικιάζουν: τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία διαθέτουν κατά μέσο όρο 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους για τη στέγαση, με το 17,3% να αφορά αποκλειστικά την πληρωμή του ενοικίου.

Στα 2,224 το diesel

Βαρύτερος έχει γίνει και ο λογαριασμός των μετακινήσεων. Το 2025 η μέση δαπάνη για μεταφορές έφτανε τα 247,93 ευρώ τον μήνα, αυξημένη κατά 7,9% σε σχέση με το 2024. Το 2026 η πίεση εντείνεται από τις τιμές στην αντλία. Στις 24 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων ήταν στα 2,199 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,751 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2024 (αύξηση 25,6%). Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο diesel, το οποίο από 1,525 ευρώ έφτασε στα 2,224 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο 45,8%.

Στην πράξη, ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη κοστίζει πλέον περίπου 110 ευρώ, από 87,55 ευρώ, δηλαδή 22,40 ευρώ περισσότερα. Στο diesel, το ίδιο γέμισμα ανέβηκε από 76,25 στα 111,20 ευρώ, σχεδόν 35 ευρώ επιπλέον. Έτσι, και η καθημερινή μετακίνηση εξελίσσεται σε έναν ακόμη λογαριασμό που περιορίζει το όφελος από τις αυξήσεις των μισθών.

Στα ύψη τα βασικά προϊόντα

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο καθημερινό τραπέζι. Το 2025 η δαπάνη για κρέας είχε αυξηθεί κατά 9,9%, για ψάρια κατά 8%, για φρούτα κατά 5,4% και για καφέ, τσάι και κακάο κατά 11,9%. Την ίδια στιγμή, οι ποσότητες που αγόραζαν τα νοικοκυριά μειώθηκαν σε αρκετά βασικά προϊόντα: 2,6% στα ψάρια, 2,4% στο ψωμί και τα είδη αρτοποιίας, 1,6% στα λαχανικά και 1,2% στα φρούτα και στο γάλα. Εφέτος οι τιμές αυτές είναι όλες υψηλότερες.

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Τα παραπάνω στοιχεία εξηγούν γιατί η ακρίβεια έχει εξελιχθεί από οικονομικό πρόβλημα σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Οι αυξήσεις στους μισθούς και τα μέτρα στήριξης κρίνονται από το «αποτύπωμα» που αφήνουν στην τσέπη. Όταν τα ενοίκια, το σούπερ μάρκετ και οι μετακινήσεις απορροφούν διαρκώς όλο και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος, η βελτίωση δεν γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια καταγράφεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ 1 στους 2 δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση από έναν χρόνο πριν.