Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση «ψευτοκαυγά», υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα δεν αμφισβητούν, όπως αναφέρει, «τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση για την ενεργειακή ακρίβεια και το τι «επιτρέπει η ΕΕ».

Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ χαρακτηρίζει την αντιπαράθεση «ψευτοκαυγά», υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα δεν αμφισβητούν, όπως αναφέρει, «τη μεγάλη ληστεία σε βάρος του λαού», αλλά περιορίζονται στη συζήτηση για το ποιο θα είναι το κόστος για τα λαϊκά στρώματα.

Κριτική για τους φόρους στην ενέργεια

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «εξοργιστικά προκλητική» και «υποκριτική» στάση, συνδέοντας την κριτική του με την ψήφιση, όπως υποστηρίζει, της μονιμοποίησης των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην Ενέργεια από τα συγκεκριμένα κόμματα.

«Όλοι τους έχουν ψηφίσει τη μονιμοποίηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην Ενέργεια», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ.

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Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις

Παράλληλα, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι «δεν έχουν να περιμένουν τίποτα» από την πολιτική αντιπαράθεση, την οποία χαρακτηρίζει «κακοπαιγμένη παράσταση».

Το κόμμα καλεί τους εργαζόμενους να ενισχύσουν τον αγώνα τους για την κατάργηση των άδικων φόρων και για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, οι διεκδικήσεις αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με «τη σύγκρουση με την κανονικότητα των κερδών των ομίλων και των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ», τους οποίους το κόμμα θεωρεί ότι επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα.