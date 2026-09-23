«Νομίζω ότι έχει καταστεί ξεκάθαρο από τον κ. Φαραντούρη με τη δήλωση που έκανε ότι δεν υπήρχε καμία χροιά πέραν της πολιτικής», είπε για τα όσα είπε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προς την Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Είναι προφανές πως όταν ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας λέει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο επανίδρυσης του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας – το οποίο καταργήθηκε το 2019 και οι αρμοδιότητες πέρασαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας – είναι σα να ομολογεί ότι το νέο μοντέλο που επελέγη δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι το ζήτημα του ελέγχου των ιδιωτικών δομών υγείας», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στο Action24 με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους ελέγχους στις ιδιωτικές δομές υγείας και την πρόθεση του Υπουργού Υγείας να εξετάσει την επανίδρυση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

«Η κριτική μας είναι πολιτική. Εμείς δεν αποδώσαμε ποινικές ευθύνες στην κυβέρνηση επειδή πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο που φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες παραϊατρικές υπηρεσίες στις ιδιωτικές δομές υγείας, όπου υπήρχε ελλιπής έλεγχος. Εδώ ακούμε ότι υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο δεν είχε ελεγχθεί και δεν μπορούσε νόμιμα να υπάρχει σε αυτόν τον χώρο. Ενώ ακούσαμε ότι θα έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμα και σε ξενοδοχεία το προηγούμενο διάστημα», συνέχισε.

Ενώ για το «αν υπάρχουν σχέσεις διαπλοκής ή όχι», ο εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι «εμείς αναδείξαμε ότι ο κ. Πλεύρης για παράδειγμα γνώριζε αυτούς τους ανθρώπους πολλά χρόνια πριν από ό,τι είπε. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι ο κ. Πλεύρης γνώριζε αναγκαστικά τι συνέβαινε. Εκείνος πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο ενώ τους γνώριζε από το 2012 κι είχαν ιδρύσει σωματείο, -είπε ότι τους γνώρισε το 2016. Αυτό δεν είναι απόδοση ποινικής ευθύνης. Αυτό έχει να κάνει με το ότι εκείνος πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο δεν είπε την πλήρη αλήθεια».

Συνεχίζοντας την κριτική του για το πλαίσιο ελέγχων στις ιδιωτικές δομές υγείας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι πολιτικές ευθύνες.

«Εδώ φαίνεται ότι υπήρχαν τρύπες και όσον αφορά τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και στους ελέγχους του Υπουργείου Υγείας. Εμένα δεν με πείθουν αυτά που ακούγονται ότι θα έλεγχαν το συγκεκριμένο ιατρείο τον Σεπτέμβριο αλλά δεν πρόλαβαν. Όταν φτάνει ο Υπουργός Υγείας να λέει συγγνώμη στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη – και καλώς είπε συγγνώμη - σημαίνει ότι αποδέχεται την πολιτική ευθύνη αλλά η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης δεν μπορεί να μείνει μόνο στα λόγια υπάρχουν και υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση», ανέφερε.

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Παράλληλα, σχολιάζοντας την αντιπαράθεση με αφορμή τη διοργάνωση συνεδρίου, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Άδωνι Γεωργιάδη προς το ΠΑΣΟΚ.

«Το 2023 ο κ. Πλεύρης ήταν Υπουργός και ο κ. Πατούλης εν ενεργεία πρόεδρος του ΙΣΑ και μου ζητάτε να “απολογηθώ” γιατί στους οργανωτές του συνεδρίου, πέραν του ιατρικού συλλόγου, ήταν και ένα πρόσωπο που κάποτε ψήφιζε ΠΑΣΟΚ;

Εγώ είδα ένα συνέδριο στο οποίο η κατηγορουμένη δηλώνει ότι "έχω ένα νέο μηχάνημα Detox". Αυτό λοιπόν το άκουσαν προφανώς οι αρμόδιοι. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους διοργανωτές έχει την ευθύνη του ελέγχου. Την ευθύνη του ελέγχου την έχει το Υπουργείο Υγείας. Το αδιέξοδο του συλλογισμού του κ. Γεωργιάδη λέει ότι έπρεπε δηλαδή να ελέγξει το μηχάνημα κάποιος που κάποτε είχε μία θέση αλλά δεν έπρεπε να το ελέγξει ο νυν Υπουργός Υγείας; Σε λίγο θα ζητήσουν από το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για τις πολιτικές που εφάρμοσαν την τελευταία επταετία;»

«Αυτοπαγιδεύεται μόνη της η κυβέρνηση για τον ΕΦΚ»

Στο ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει εγκαίρως συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ζήτημα που η ίδια απέρριπτε.

«Πρώτα απ’ όλα η κυβέρνηση μόνη της αυτοπαγιδεύεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης το έθεσε στη ΔΕΘ. Ήταν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που το έβαλε στη ΔΕΘ», επισήμανε και σταχυολόγησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων:

«Εμείς λοιπόν θέσαμε από την αρχή το εξής. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως έκτακτο ως προσωρινό μέτρο. Δεύτερον. Το θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών, όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το έθεσε στη λογική του μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών. Και βέβαια τα εργαλεία πράγματι είναι αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί».

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε:

«Πώς σχολίαζε η κυβέρνηση πριν ενάμιση μήνα τις προτάσεις του Νίκος Ανδρουλάκης; Ως δημοσιονομικό λαϊκισμό. Και τελικά ο Πρωθυπουργός ομολογεί ότι θα θέσει το ζήτημα μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα αυτό που κάποτε βάπτισε ως λαϊκισμό τώρα το χαρακτηρίζει ως αναγκαιότητα. Ενώ μέχρι πριν πέντε μέρες τα κυβερνητικά στελέχη υποστήριζαν ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει άδεια για να γίνει παρέμβαση στον ΕΦΚ από χθες λένε ότι δεν εννοούσαν ακριβώς αυτό και στην ουσία ότι πρέπει απλά να πάρουν γενική εξαίρεση από το ταβάνι οροφής δαπανών για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε άλλους πόρους.

Άρα η κυβέρνηση έχει πει μέσα σε δύο εβδομάδες δύο ψέματα, τα οποία έχει ακυρώσει η ίδια. Έρχεται λοιπόν αφού έχει γίνει η ζημιά και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη, και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία. Πρέπει, επομένως, με σεβασμό στις δημοσιονομικές δυνατότητες, να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις που θα ελαφρύνουν τα νοικοκυριά».

«Με πολιτική χροιά η τοποθέτηση Φαραντούρη»

Σχολιάζοντας, τέλος, τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ της κας Σδούκου και του κ. Φαραντούρη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε:

«Νομίζω ότι έχει καταστεί ξεκάθαρο από τον κ. Φαραντούρη με τη δήλωση που έκανε ότι δεν υπήρχε καμία χροιά πέραν της πολιτικής. Μάλιστα, τη λέξη τη χρησιμοποίησε πρώτα η κα Σδούκου και είμαι βέβαιος ότι κι εκείνη μόνο πολιτική χροιά της έχει προσδώσει. Συμβαίνει συχνά σε συζητήσεις κάποιος να αντιστρέψει μία λέξη που έχει ήδη ειπωθεί. Είμαι σίγουρος ότι και ο Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος μάλιστα έκανε και δήλωση διευκρινιστική, το είπε μόνο με χροιά πολιτική».

{https://www.youtube.com/watch?v=RhDZN1EuAa4}