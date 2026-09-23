Το «Digger» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ είναι σίγουρα κάτι που δεν περιμένει κανείς.

To Digger, η νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο και οι πρώτες αντιδράσεις έχουν φτάσει δίνοντας μια καλύτερη ιδέα για το τι μπορούν να περιμένουν οι θεατές όταν κυκλοφορήσει στις αίθουσες.



Θυμίζουμε ότι το Digger έχει προωθηθεί ως ο μεγαλύτερος και πιο φιλόδοξος ρόλος που έχει αναλάβει ποτέ ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ.

Η μαύρη κωμωδία του Ινιάριτου ανατρέπει εντελώς τον γνωστό ρόλο του Κρουζ ως «σωτήρα», τοποθετώντας τον στο ρόλο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα του πετρελαίου Digger Rockwell, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να διορθώσει μια οικολογική καταστροφή την οποία ο ίδιος προκάλεσε.

Το τελικό τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα μάς έδωσε μια ακόμη πιο ξεκάθαρη ματιά από την μεταμόρφωση του Κρουζ, ο οποίος παρουσιάζεται αγνώριστος στην ταινία, με αραιά γκρίζα μαλλιά, προσθετικά, μεγάλη κοιλιά και βαρύ μακιγιάζ που τον δείχνει πιο γερασμένο.





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Οι πρώτες αντιδράσεις για το Digger του Tομ Κρουζ μπερδεύουν το κοινό

Για να πούμε την αλήθεια, η ταινία φαίνεται να έχει διχάσει τους κριτικούς οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν από «αριστούργημα» μέχρι «αποτυχία». Άντε βρείτε άκρη δηλαδή.



Ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Ο Liam Crowley του ScreenRant αποκαλεί το Digger «ένα αριστούργημα», και παραδέχεται ότι ενώ «μισούσε τα τρέιλερ» τελικά νιώθει χαρούμενος που διαψεύστηκε. Το χαρακτηρίζει ως «μια εξαιρετικά σημαντική ταινία» και τη «νέα κορυφαία υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας».



Ο Jake Hamilton του Jake’s Takes δείχνει να συμφωνεί με πιο πάνω εγκωμιαστικά σχόλια, ονομάζοντάς το την αγαπημένη του ταινία του 2026. Το περιγράφει ως «λίγο Κιούμπρικ, λίγο BLACK MIRROR αλλά και με μια αίσθηση πρωτοτυπίας» και τοποθετεί το έργο του Κρουζ ανάμεσα στα καλύτερα της καριέρας του.

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DIGGER is my favorite film of ‘26 — I avoided spoilers, so the surprises had an incredible impact. A bit Kubrick, a bit BLACK MIRROR but also feels original — a surreal, weird, funny study on (human) nature and storytelling. @TomCruise’s performance ranks among his career best. https://t.co/bOm4wlNroa — Jake Hamilton (@JakesTakes) September 22, 2026

Από την άλλη πλευρά, η Anne Thompson του IndieWire έχει διαφορετική γνώμη, λέγοντας ότι το Digger αν και είναι «μια γενναία και υπέροχη ταινία καλλιτεχνικά, δεν θα κερδίσει το mainstream κοινό».

A.G. Iñárritu's Digger is a brave and gorgeous art film that will not score with mainstream audiences but will play best for the Academy, especially crafts and actors. But critics will divide on Cruise. The tour-de-force amphitheater scene might put him across. Riz Ahmed is fab. — Anne Thompson (@akstanwyck) September 22, 2026

Ο Matt Neglia του Next Best Picture παρουσιάζεται λίγο πιο αυστηρός, επαινώντας μεν την ταινία τεχνικά και κάνοντας λόγο για τον «πιο δυναμικό και ενδιαφέροντα ρόλο του Κρουζ εδώ και χρόνια», αλλά εξακολουθεί να αποκαλεί την ταινία «μια κενή αποτυχία», ενώ ο Mike Ryan το τερματίζει λέγοντας ότι είναι «γενικά δυσάρεστο».

DIGGER is not at all what it seems on the surface. What begins as an over-the-top comedy of gigantic satirical proportions suddenly turns into a meta, somber commentary on the bleak state of the world we’re inevitably heading toward, our inability to stop it, and what we’ll likely do in its aftermath. This is Tom Cruise’s most dynamic and interesting role in years, and it provides him plenty of space to preach to the back row but not enough to dig deeper and deliver a performance that could’ve had far more power and nuance had Alejandro González Iñárritu’s ambitious split narrative not been so imbalanced in favor of its zany but empty theatrics. Nobody else is given enough material to fully flesh out their characters either, leaving us with a highly cinematic (The production design, cinematography, sound, and makeup are all aces), bizarre, self-admittedly unfunny, and boisterous warning about the current state of the world, but with not enough depth or humanity to help us care or make any sense of it. Less of a bang and more of a hollow misfire. September 22, 2026

Ο Clayton Davis του Variety σέβεται την φιλοδοξία αλλά παραδέχεται ότι «δεν συνδέονται όλα τα σημεία» και ο Joey Magidson του Awards Radar το αποκαλεί «ένα χάος».

"Digger" is not what people are expecting — and how audiences react may be the ultimate test of Tom Cruise's star power. I respect the swing and what Alejandro González Iñárritu is going for. Tom Cruise and John Goodman are delivering stellar work (Sophie Wilde might be best in show for me), and the production design and cinematography are impressive (we've missed you, Chivo). In the end, not all the dots connect, and I wish the film leaned harder into the absurdity and satire it kept reaching for. Shocker! The divide on this one is going to be wide. #DiggerMovie — Clayton Davis (@ByClaytonDavis) September 22, 2026

Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυτή η αρχική αντίδραση που έχει διχάσει τους δημοσιογράφους, θα επηρεάσει την απόδοση στο box office. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι κριτικοί φαίνεται να συμφωνούν σε ένα πράγμα: το «Digger» είναι κάτι που δεν περιμένετε.



Η ταινία κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες την 1η Οκτωβρίου από την Tanweer.