Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 82χρονου άνδρα, ο οποίος κατέρρευσε και πέθανε μετά από καβγά και ξυλοδαρμό σε παραλία της Βουλιαγμένης. Στον 76χρονο, επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Ο 76χρονος που φέρεται να διαπληκτίστηκε και να συνεπλάκη με το ηλικιωμένο θύμα κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Απολογούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή και απώθηση από την πλευρά του προς το 82χρονο θύμα, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν τον χτύπησε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του καβγά στη Βουλιαγμένη.

Μαζί του απολογήθηκε και η 21χρονη που ήταν μαζί του στην πλαζ και κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Για την κατηγορούμενη διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

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Το θανατηφόρο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (20/9/2026), στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης» όταν οι δύο άνδρες ξεκίνησαν άγριο καβγά και πιάστηκαν στα χέρια για μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, υπέστη ανακοπή και λίγη ώρα μετά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.