Η απόφαση της ΟΛΜΕ για στάση εργασίας στην Αττική φέρνει αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων - Τι ισχύει για το σχόλασμα.

Διαφοροποιημένο θα είναι το πρόγραμμα μαθημάτων στα Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου λόγω της στάσης εργασίας που προκήρυξε η ΟΛΜΕ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Ομοσπονδία υπάρχει κάλεσμα στις ΕΛΜΕ της Αττικής για την Πέμπτη 24/9 στις 13.30 στην ΠΔΕ Αττικής (Ξένιας 24) για κινητοποίηση και παράσταση διαμαρτυρίας για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων και τα κενά σε βασικές ειδικότητες. Για να μπορέσουν οι καθηγητές να δώσουν το παρών στην κινητοποίηση προκήρυξε στάση εργασίας από τις 12.00 μέχρι το τέλος της βάρδιας.

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Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία τους αύριο, Πέμπτη, παρά την στάση εργασίας των καθηγητών. Για τις ώρες που οι καθηγητές θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας θα καταγραφούν κενά στο πρόγραμμα, ενώ στις περιπτώσεις που τα κενά είναι συνεχόμενα εύλογα οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας στην Αττική θα σχολάσουν νωρίτερα.