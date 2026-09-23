Ο 38χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στον χώρο όπου εργαζόταν.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση διώκεται ο 38χρονος που συνελήφθη μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας. O 38χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 25χρονη πρώην σύντροφό του, κοντά στο σημείο όπου εργαζόταν. Η νεαρή γυναίκα έφτασε με το αυτοκίνητό της στην περιοχή και, όταν στάθμευσε προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της, ο 38χρονος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της. Οι πυροβολισμοί δεν την τραυμάτισαν, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός άλλου διερχόμενου πολίτη.

Η καταδίωξη και η σύλληψη

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο 38χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Λίγο αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλο όχημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις και τελικά τον εντόπισαν να κρύβεται σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Πάρκο του ΟΣΕ στην Καλαμάτα. Ο 38χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Εντοπίστηκε το όπλο

Το κυνηγετικό όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς εντοπίστηκε σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 38χρονου. Tο όπλο ανήκει νόμιμα στον πατέρα του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη επίσης, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορία για πλημμελή φύλαξη του όπλου. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας. Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

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H ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 38χρονος ημεδαπός για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή, σε βάρος ημεδαπής. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα, περί προσωπικών δεδομένων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, σήμερα (23.9.2026) το πρωί, στην Καλαμάτα, ο 38χρονος αφού πρώτα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα, την απείλησε, ενώ στη συνέχεια, τη στιγμή που η παθούσα μετέβαινε στην εργασία της ο κατηγορούμενος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά αυτής και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

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Κατά τη διαφυγή του, ο ανωτέρω ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, προσκρούοντας με το όχημά του σε έτερο όχημα εγκαταλείποντας το σημείο. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, ο 38χρονος εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα και συνελήφθη.

Κατόπιν ερευνών που διενεργήθηκαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρησιμοποιηθέν κυνηγετικό όπλο, με άδεια σε ισχύ, το οποίο ανήκει σε 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τέλος, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος την 22.9.2026 το απόγευμα, είχε φωτογραφήσει την παθούσα χωρίς τη θέλησή της. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.