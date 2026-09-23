Ο 14χρονος υποστήριξε ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του, μέσα στο σχολείο όπου φοιτά, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου, με καταγωγή από το Ιράν, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία.

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Τι υποστήριξε ο 14χρονος

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 14χρονος φέρεται να υποστήριξε σύμφωνα με το Αθηναικό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι υφίσταται τον τελευταίο καιρό συστηματικά «μπούλινγκ», λεκτικά και σωματικά, από τον συγκεκριμένο συμμαθητή, αλλά και τον αδελφό του- που είναι ιρακινής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος περιέγραψε διάφορα περιστατικά που συνέβησαν στη δομή μεταναστών της περιοχής όπου διαμένουν τόσο ο ίδιος με την οικογένειά του όσο και η οικογένεια των δύο Ιρακινών αδελφών. Η υπεράσπιση του 14χρονου ανέφερε, μάλιστα, ότι για τα περιστατικά αυτά έχουν κατατεθεί εγκλήσεις στις αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά το επίμαχο συμβάν στο σχολείο, ο ανήλικος κατηγορούμενος είπε ότι είχε το μαχαίρι μαζί του για προστασία.

Οι περιοριστικοί όροι

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, επιβάλλοντάς του δύο περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε να προσεγγίζει ή να επικοινωνεί με τον συγκεκριμένο συμμαθητή του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθείται από ειδικό παιδοψυχολόγο. Παράλληλα, εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές το την προοπτική μετακόμισης της οικογένειας του 14χρονου σε άλλη δομή.