Ο 13χρονος φέρεται έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Χειροπέδες σε έναν 13χρονο μαθητή πέρασε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης (17/09), έπειτα από επεισόδιο με συμμαθητές του σε γυμνάσιο του Λαγκαδά.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, πρόκειται για αλλοδαπό μαθητή, υπήκοο Ιράν. Το περιστατικό συνέβη στις 10:00 το πρωί, όταν ο 13χρονος έβγαλε μαχαίρι και στράφηκε προς τους συμμαθητές του.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον ανήλικο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 13χρονος έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής, μπήκε στη σχολική μονάδα και όταν εντόπισε τον άλλον ανήλικο του επιτέθηκε. Δεν κατάφερε να τον τραυματίσει με το αιχμηρό αντικείμενο.

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Καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια, ο 13χρονος έφυγε ξανά, μπήκε και πάλι στο σούπερ μάρκετ, πήρε δεύτερο μαχαίρι και αποπειράθηκε να επιτεθεί σε δεύτερο ανήλικο.

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