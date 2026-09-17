Η κόρη της Lady Gaga και του Michael Polansky γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στις 11:19 μμ. στο ιατρικό κέντρο του Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες.

Η Lady Gaga και ο σύντροφός της Michael Polansky πρόσφατα έγιναν γονείς για πρώτη φορά. Αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα είναι το όνομα του μωρού της.

Η μικρή τους πήρε το όνομα Rose Bean και γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στις 11:19 μμ. στο ιατρικό κέντρο του Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες. Άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στο ζευγάρι αποκάλυψε στο People ότι η μικρή πήρε το όνομα Rose από το τραγούδι «La Vie En Rose», το οποίο ερμήνευσε η Lady Gaga στην οσκαρική ταινία του 2008, «A Star Is Born». Η Lade Gaga έχει ούτως ή αλλιώς ένα τεράστιο τατουάζ στη σπονδυλική της στήλη ένα τριαντάφυλλο και τη φράση «la vie en rose».

Για το δεύτερο όνομα της κόρης της, το Bean, υπάρχουν μόνο εικασίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μία έμπνευση από τον ακτιβιστή Carl Bean, που ενέπνευσε το τραγούδι της Lady Gaga, «Born This Way».

Ωστόσο κανείς από τους εκπροσώπους του ζευγαριού δεν έχουν ακόμα επιβεβαιώσει, ούτε το φύλο ούτε το όνομα της Lady Gaga.

Πηγές σημειώνουν ωστόσο, πως η διάσημη σταρ πάντα ήθελε να γίνει μαμά. «Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για εκείνη» τόνισε πηγή αποκλειστικά στο People.

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Η Lady Gaga και ο Polansky είναι αρραβωνιασμένοι και δεν έχουν παντρευτεί ακόμα, παρά τις φήμες πριν λίγο καιρό για κρυφό γάμο.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2024 και τον περασμένο Μάρτιο η Lady Gaga αρκέστηκε να δηλώσει πως σκοπεύουν σύντομα να παντρευτούν χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.