Στην Αμαλίας δηλώνουν πως είναι ικανοποιημένοι από τις μετρήσεις, ενώ παράλληλα, είναι αισιόδοξοι ότι το επόμενο τρίμηνο η Συμπαράταξη θα μπορέσει να καταγράψει μια αξιόλογη αύξηση των ποσοστών της.

Να φτάσουν στους πολίτες οι προγραμματικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα, στη Θεσσαλονίκη, θα επιδιώξει το αμέσως επόμενο διάστημα η ΕΛΑΣ, με τα κορυφαία στελέχη της Συμπαράταξης να προετοιμάζονται για θεματικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι κινήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η οργανωτική δομή της ΕΛΑΣ. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την οικονομική εξόρμηση που ετοιμάζει η Αμαλίας και θα ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών -ακόμα και ωρών- δείχνει πως στόχος της είναι η πραγματοποίηση ενός μεγάλου ανοίγματος προς την κοινωνία.

Με το πρόγραμμα στο χέρι

Σε γενικές γραμμές, οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την αποδοχή των προτάσεων που κατέθεσε ο επικεφαλής τους, ως κυβερνητικό πρόγραμμα. Εκτιμούν, όμως, πως θα πρέπει αυτές να παρουσιαστούν στους πολίτες ανά πεδίο. Κατά το κοινώς λεγόμενο, να γίνουν «ταλιράκια».

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, στην Αμαλίας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών και προφανώς και των αρμόδιων τομεαρχών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ τίθεται σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας.

Διότι στην πραγματικότητα, αυτές οι εκδηλώσεις θα λειτουργήσουν ατύπως ως προεκλογικές συγκεντρώσεις στον μακρύ δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, θα είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι τοπικές κοινωνίες τα νέα στελέχη της Συμπαράταξης – ειδικά εκείνα που δεν έχουν συχνή παρουσία στα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά αφιερώνουν πολλές ώρες τη μέρα για να ενισχύσουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

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Ικανοποίηση για δημοσκοπήσεις

Από εκεί και πέρα και με δεδομένο ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων, στην Αμαλίας ικανοποιημένοι από τις μετρήσεις, ενώ παράλληλα, είναι αισιόδοξοι ότι το επόμενο τρίμηνο η Συμπαράταξη θα μπορέσει να καταγράψει μια αξιόλογη αύξηση των ποσοστών της.

Όπως αναφέρουν, η σταθερότητα που επιδεικνύει ένα κόμμα που δεν έχει καλά, καλά συμπληρώσει τέσσερις μήνες ζωής και κινείται σταθερά στα πέριξ του 17% και καταγράφεται δεύτερο από την πρώτη ημέρα που δημιουργήθηκε, είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κάποιο «ντέρμπι» με το ΠΑΣΟΚ για το ποιο από τα δύο κόμματα είναι δεύτερο. Επομένως, η ΕΛΑΣ μπορεί να κοιτάζει μόνο για ψηλότερα. Ειδικά από τη στιγμή που εκκρεμεί το μεγάλο προσκλητήριο που προετοιμάζεται να απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας -όπως αποκάλυψαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» και ο Βασίλης Σκουρής- αλλά και μια «αμφίπλευρη διεύρυνση», η οποία δεν αποκλείεται να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και στις «παρυφές» της «Λαϊκής Δεξιάς».

Μάλιστα, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορές, η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα καταφέρει να παραμείνει στα σημερινά δημοσκοπικά νούμερα.

«Ομάδες» στη βάση

Με την ΕΛΑΣ να ολοκληρώνει εντός των προσεχών ημερών τη δημιουργία των επιτροπών που θα «τρέξουν» το κόμμα σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών, οι πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι δεν ολοκληρώνεται με αυτές η οργανωτική συγκρότηση της Συμπαράταξης.

Όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί και σε δημοτικό επίπεδο, με τη δημιουργία «ομάδων» που θα αποτελούν την άμεση σύνδεση της ΕΛΑΣ με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα, στους μεγάλους δήμους αυτές οι «ομάδες» θα υπάρχουν ανά δημοτικό διαμέρισμα.