Πότε θα γίνει.

Την επικείμενη ένταξή της στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προανήγγειλε ούτε λίγο ούτε πολύ η Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Όλγα Τρέμη. Η προσχώρηση της πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής στην ΕΛ.Α.Σ. προφανώς και δεν προξενεί εντύπωση, δεδομένου πως είναι γνωστές οι εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούσε πάντα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Ως εκ τούτου, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη και είχε προεξοφληθεί μετά και την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρόλα αυτά, για όσους σπεύσουν να προτρέξουν, η πρώην Υπουργός δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ούτε φυσικά άνοιξε τα χαρτιά της για την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, που έχει αποτελέσει τον μοναδικό «όρο» του Αλέξη Τσίπρα για τα προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη. Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει άμεσα. Θα πρέπει πάντως να θεωρείται δεδομένο πως δεν θα το κάνει λίγο πριν τις εκλογές, καθώς κάτι τέτοιο θα έστελνε λάθος μήνυμα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η Αρτινή πολιτικός εκμεταλλεύτηκε την θερινή ανάπαυλα για πλήθος επαφών στην εκλογική της περιφέρεια. Και το κλίμα που πήρε ήταν αρκετά θετικό για το νέο εγχείρημα...

Ν.Α.