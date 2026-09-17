Όταν τίθεται στο τραπέζι «Και δεύτεροι να είμαστε στις πρώτες εκλογές, στις δεύτερες εκλογές θα γίνουμε πρώτοι»!

Όποιος μπορεί να δει με καθαρό μάτι τον τρόπο που χρησιμοποιούνται κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά και τις δηλώσεις στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατανοεί τη στρατηγική της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη: Στόχος δεν είναι φυσικά η πρώτη θέση - θα είναι αστείο να πάρει κανείς στα σοβαρά τα όσα σχετικά υποστηρίζουν δημοσίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στην παρούσα τουλάχιστον φάση δεν είναι ούτε καν η δεύτερη.

Πραγματικός στόχος είναι να φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί στο μέλλον να πλησιάσει τον Αλέξη Τσίπρα. Και συνεπώς ο Νίκος Ανδρουλάκης να κρατήσει ενωμένο κατά το δυνατόν το χώρο, περιορίζοντας την αποσυσπείρωση και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που υπάρχουν μεταξύ των ψηφοφόρων του αλλά και μεσαίων στελεχών του.

Για τον στόχο αυτό η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ «τα δίνει όλα» το διάστημα αυτό, καθώς αν δεν τον πετύχει τώρα η εσωστρέφεια θα ξεκινήσει νωρίς, κυρίως όμως θα ξεκινήσει η παραδοχή ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις κάλπες δεν είναι επιτεύξιμοι και συνεπώς θα πρέπει να αποσυρθούν χωρίς θόρυβο και με το μικρότερο πολιτικό κόστος και να τεθούν οι επόμενοι.

Δεν είναι τυχαίο που ο - πολύ καλός - εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας την Τρίτη στο ραδιόφωνο των "Παραπολιτικών" άρχισε "να νερώνει" τον στόχο της πρώτης θέσης. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και να μην πετύχει το ΠΑΣΟΚ τον στόχο της πρώτης θέσης στις εκλογές αν είναι δεύτερο στις δεύτερες κάλπες μπορεί να κερδίσει την πρώτη θέση, κάτι που δεν μπορεί να πετύχει ο Αλ. Τσίπρας αν η ΕΛΑΣ είναι δεύτερο κόμμα, καθώς δεν διαθέτει πρόγραμμα, αξιοπιστία, ικανά στελέχη κοκ- επιχειρήματα που λες πως είναι δανεισμένα από το οπλοστάσιο της ΝΔ!

Με την «αναθεώρηση» της θέσης για «πρώτο κόμμα» με το «και δεύτεροι να είμαστε στις πρώτες εκλογές στις δεύτερες εκλογές θα είμαστε πρώτοι» είναι σαφές πως το ΠΑΣΟΚ έστω και εμμέσως ομολογεί δυο πράγματα: Πρώτον ότι στόχος δεν είναι η πρώτη θέση αλλά - αν είναι δυνατόν - η δεύτερη. Και δεύτερον, ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

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Κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο που η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να επηρεάσει τις δημοσκοπήσεις!