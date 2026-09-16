Καμία πιθανότητα αυτοδυναμίας και 9 κόμματα στη Βουλή «βλέπει» η δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Κερδισμένη με μόλις μισή μονάδα είναι η Νέα Δημοκρατία παρά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ενώ στη δημοσκόπηση της Pulse για το ΣΚΑΪ, καταγράφεται και μια τεράστια ανησυχία του κόσμου για την ακρίβεια ο οποίος απαντά σε ποσοστό 31% ότι κανενός τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα. Μόλις το 25% επιλέγει τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Ένα ακόμη 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά. Το γεγονός ότι η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε μία από τις τρεις επιλογές αποτυπώνει με τον πιο άμεσο τρόπο το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στις προτεινόμενες λύσεις για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στα σημαντικά της δημοσκόπησης είναι ότι ενισχύονται τα ποσοστά στο «άλλο κόμμα». Τα ποσοστά που καταγράφουν τα κόμματα στην πρόθεση ψήφου είναι 26,5% η Νέα Δημοκρατία, με σταθερά στη δεύτερη θέση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και ποσοστό 15%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με επίσης ελαφρά αύξηση μισής μονάδας από το 10% στο 10,5%.

Στην τέταρτη θέση ακολουθεί το ΚΚΕ με 6%, και από 5% συγκεντρώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, αντίστοιχα. Ποσοστό της τάξης του 3% συγκεντρώνει η Φωνή Λογικής ενώ κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται Μέρα25 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,5% και 2% αντίστοιχα.

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Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου είναι φανερό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοδυναμίας με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 30,5%, η ΕΛΑΣ φτάνει το 17%, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με 5,5%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3,5%.

Εννέα κόμματα σύμφωνα με την Pulse φαίνεται να περνούν το 3%, καθώς το ΜέΡΑ25 καταγράφει ποσοστό 3,5%. Χαμηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,5% ενώ η εναλλακτική για το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 5%.

Ο απόηχος της ΔΕΘ

Ουδέτερη κρίνεται η εμφάνιση για Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη υπερβαίνει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, κρίνει ο κ. Αράπογλου ενώ θεωρεί ότι Ανδρουλάκης και Τσίπρας άφησαν θετικά μηνύματα από τις παρουσίες τους στη ΔΕΘ. Ό,τι άκουσαν οι πολίτες από τους τρεις αρχηγούς άρεσαν, είπε χαρακτηριστικά.

Από τη δημοσκόπηση αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκτης εμφάνισε πλεονέκτημα στην απήχησή του στους συνταξιούχους, ενώ εντύπωση προκάλεσε το πόσο κοντά ήταν τα ποσοστά που συγκέντρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στους επαγγελματίες επιχειρηματίες και τον ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ότι τα μέτρα «μίλησαν» σε κόσμο που δεν ήταν το κοινό του.

«Αυτό που κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι ότι υποσχέθηκε πράγματα», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της Pulse Γιώργος Αράπογλου. Σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφει η δημοσκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ποσοστά της τάξης του 30% στο ερώτημα «κατά πόσο είναι ρεαλιστικά τα μέτρα», ενώ από 17% και 16%, συγκέντρωσαν αντίστοιχα, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Τσίπρας στη ΔΕΘ

Σίγουρα θετική κρίνει την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 11% των ερωτηθέντων, ενώ μάλλον θετικά απαντά το 14%. Στον αντίποδα, το 19% και 38%, κρίνουν μάλλον αρνητική και σίγουρα αρνητική την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Πόντους κερδίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην Κεντροαριστερά μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ποσοστά των δύο πολιτικών αρχηγών να συγκεντρώνουν 52% και 45% αντίστοιχα.

Τομέας Ακρίβεια

Στον τομέα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, ποσοστό 25% κρίνει ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη υπερισχύουν, ενώ οι αντίστοιχες του Αλέξης Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, συγκεντρώνουν αντίστοιχα ποσοστά 19% και 11% αντίστοιχα.

Κόμμα Σαμαρά

Είσοδο του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse. Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο φαίνεται να υπερβαίνει το όριο του 3% αλλά μπορεί να αγγίξει το 5% ίσως και το 7%. Ωστόσο μόνο όταν ένα κόμμα μετρηθεί στην πρόθεση ψήφου μπορούν να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Σημαντικό παράγοντα για τα ποσοστά της δημοσκόπησης είναι η υπεροχή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 30%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17% και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης με 8% καταγράφοντας αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας.

Αν και υπάρχει μία σχετική κλιμάκωση, ο κόσμος φαίνεται ότι δεν ανησυχεί το ίδιο για τα ελληνοτουρκικά.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Pulse στον ΣΚΑΪ

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