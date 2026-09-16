Η Μαρίνα Σπανού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον καναπέ του «Studio στις 3». Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου η Μαρίνα Σπανού όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ερμηνεύτρια και δημιουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, τονίζοντας ότι το αντικείμενό της και το τραγούδι προκύπτει από μία εσωτερική της ανάγκη.

Παράλληλα, μίλησε για τα άγχη της, εξηγώντας ότι η δημιουργία είναι ένα από αυτά, και αποκάλυψε ότι ένα από τα όνειρά της ήταν να βρεθεί στη σκηνή της Επιδαύρου, μία επιθυμία που πραγματοποιήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συνέντευξη της Μαρίνας Σπανού στο «Studio στις 3», είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Πέμπτη, ωστόσο για εκείνη ήταν αυτονόητο ότι θα αναβληθεί από τη στιγμή που μία ημέρα νωρίτερα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης:

«Κάποια πράγματα είναι πάνω από εμάς. Για εμένα δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη», σχολίασε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σπανού.

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Μαρίνα Σπανού: «Μου αρέσει που ο κόσμος μεγαλώνει μαζί μου»

Στη συνέχεια, η ερμηνεύτρια μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και το τραγούδι και απαντώντας στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, δήλωσε ότι είναι ευχαρίστησή της να μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κόσμου και το κοινό να μεγαλώνει μαζί της:

«Είναι φοβερή ειλικρίνεια. Επειδή πάντα θέλω να είμαι σε συντονισμό με τη στιγμή μου, μου αρέσει πολύ που ο κόσμος το βλέπει και μεγαλώνει μαζί μου. Στις πρώτες σειρές εγώ βλέπω τα παιδιά που με παρακολουθούν από 14 ετών και έχουν φτάσει 18 – 19, δίνουν πανελλήνιες, μοιράζονται εμπειρίες, μου μιλάνε… Όλο αυτό το μοίρασμα μου δίνει δεύτερη και τρίτη ζωή. Αισθάνομαι την ευθύνη, αλλά πια δεν βιώνω άγχος, μπορώ με κάποιον τρόπο να είμαι πιο ενεργή στη ζωή τους. Παλιότερα αισθανόμουν μία ευθύνη. Έβλεπα ότι πάντα έπρεπε να είμαι σωστή, να σκέφτομαι πάρα πολύ πριν μιλήσω. Μετά άρχισα να καταλαβαίνω τη σημασία του αυθορμητισμού, γιατί όταν είμαστε πιστοί στον πυρήνα μας δεν έχουμε κάτι να χάσουμε στο να βυθιζόμαστε στη στιγμή», δήλωσε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

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Σε δεύτερο χρόνο, η Μαρίνα Σπανού αναφέρθηκε στην πορεία της και στη συναυλία της στη μικρή Επίδαυρο, τονίζοντας ότι αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερές της επιθυμίες: «Η πρώτη φορά το ένιωσα ήταν όταν ανέβηκα στη σκηνή στην Τεχνόπολη, που είδα την περιέργεια του κόσμου. Το δεύτερο τσεκ που έκανα ήταν στην μικρή Επίδαυρο, που ήταν για εμένα όνειρο ζωής και ήρθε πολύ νωρίτερα από ότι το περίμενα. Εκεί, κοίταξα ένα γεμάτο θέατρο και είπα: ‘φίλε κάτι συμβαίνει’. Εκείνη την ημέρα κοίταξα ψηλά και είπα ‘ευχαριστώ’».

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο της δημιουργεί άγχος το να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε: «Φυσικά, πάντα έχεις μία ανησυχία για το παρακάτω. Εγώ έχω την ανησυχία να δημιουργώ. Αυτό είναι το άγχος μου, να μην σταματήσει ποτέ αυτή γεννά που εμένα μου δίνει ζωή. Γιατί, ξέρω ότι άπαξ και συμβεί αυτό το υπόλοιπο θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Η έμπνευση έχει μία ανησυχία. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Με πιάνει σε στιγμές που πρέπει να εξαφανιστώ απόλυτα. Μπορεί να φύγω από το τραπέζι και να γυρίσω μετά από 2,5 ώρες. Το να έχω επαφή με το μέσα μου ίσως μου το έμαθαν οι γονείς μου, αλλά παρατηρώ και τον εαυτό μου».

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Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Μαρίνα Σπανού αναφέρθηκε στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είμαι πολύ συγκλονισμένη γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, οπότε παρακολουθώ την είδηση όλες αυτές τις ημέρες που γίνεται ένας πανικός, που καλά κάνει και γίνεται, γιατί βγαίνουν και στην επιφάνεια πολλά τραγούδια του και μπαίνουμε εμείς από άλλες γενιές ή από άλλους κλάδους στη διαδικασία να τα εξερευνήσουμε. Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στενοχώρια. Με την αφιέρωση μπόρεσα να στείλω μία ευχή σε αυτόν τον άνθρωπο και στις οικογένειες που τον θαυμάζουν… Όλοι οι άνθρωποι που έχουν ταυτιστεί με τη μουσική του βιώνουν μία μεγάλη απώλεια, γιατί η μουσική έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Ζήτησα και από το κοινό να αγκαλιάσουν τον διπλανό τους. Ελπίζω να έφτασε εκεί που έπρεπε με κάποιον τρόπο», κατέληξε η Μαρίνα Σπανού.

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