«Θα προτιμούσα να ζει ο Γιώργος και ας μην ξανά τραγουδούσε τραγούδια μου», είπε η στιχουργός του τραγουδιού «Ώρες Μικρές». Όσα είπε για τη συνεργασία της με τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Η Ελένη Γιαννατσούλια είναι η στιχουργός που μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη, δημιούργησαν το τραγούδι «Ώρες Μικρές», το ζεϊμπέκικο που χαρακτήρισε με τη φωνή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το απόγευμα της τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ερμηνευτή, η στιχουργός μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» αποκαλύπτοντας την ιστορία του τραγουδιού και άγνωστες πτυχές από τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια, αποκαλύπτει τον στίχο που ξεχώρισε ο ερμηνευτής, χαρακτηρίζοντας την συνεργασία τους ήταν ένα δώρο που της έκανε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Όσα είπε η Ελένη Γιαννατσούλια στο «Στούντιο 4» για την συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Ελένη Γιαννατσούλια, μίλησε για την προσωπικότητα του ερμηνευτή, τονίζοντας ότι ήταν έναν άνθρωπος ιδιαίτερα συναισθηματικός και μοναχικός, την ίδια ώρα που κατάφερνε να κρατάει μία ιδιαίτερη επικοινωνία με το κοινό πάνω από τη σκηνή.

«Είμαι πολύ συντετριμμένη από την απώλειά του. Και θέλω να επίσης να σας πω ότι επρόκειτο για έναν πολύ ξεχωριστό και χαρισματικό άνθρωπο. Και ότι, ως άνθρωπος, ήταν εκ βαθέων, μοναχικός και πάρα πολύ συναισθηματικός. Θα έλεγα κιόλας ότι ήταν δυσανάλογα συναισθηματικός, με κριτήριο τον μέσο όρο. Ήταν ιδιαίτερα γοητευτικός και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης. Και πραγματικά πρόκειται για μία ιδιαίτερη και βαρύνουσα απώλεια για το ελληνικό τραγούδι και τη χώρα ολόκληρη. Είναι χαρακτηριστική η συγκίνηση και η θλίψη που προκάλεσε ο αδόκιμος χαμός του και μάλιστα υπό τις συνθήκες που έγινε».

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Στη συνέχεια η στιχουργός μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ως καλλιτέχνη, σημειώνοντας μερικά από τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν να ξεχωρίζει:

«Θα σας έλεγα ότι διαμόρφωσε μία δική του προσωπική σχολή στη δισκογραφία. Ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν μία κατηγορία μόνος του. Ο άνθρωπος αυτός έδινε μία ιδιαίτερη σημασία στους στίχους των τραγουδιών του και στα μηνύματα που αυτά εξέπεμπαν. Ήταν ανήσυχη φύση και πρωτοπορούσε. Δεν φοβόταν την καινοτομία. Δηλαδή, ήταν πρωτοπόρος και στις δισκογραφικές δουλειές του, αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις του».

Και πρόσθεσε: «Η ερμηνεία του έδινε μία ξεχωριστή ώθηση στα έργα. Η χροιά του, ο τρόπο που τα ερμήνευε, η επικοινωνία με το κοινό πάνω στην πίστα».

Η αλήθεια για το τραγούδι «Ώρες Μικρές» που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Σε ό,τι αφορά το τραγούδι «Ώρες Μικρές» σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι είχε μία ισχυρή διαλεκτική με τον κόσμο. Τους λέει τον στίχο, τον επαναλαμβάνουν, τον φωνάζουν. Δηλαδή, είχε μία απίστευτη διαλεκτική με τον κόσμο. Ήταν γεννημένος καλλιτέχνης. Ήταν πραγματικός καλλιτέχνης αυτός ο άνθρωπος».

Η ίδια, αποκάλυψε τον στίχο που έκαναν τον Γιώργο Μαζωνάκη να επιλέγει το συγκεκριμένο τραγούδι, εξηγώντας: «Όταν έγραψα τον στίχο πάνω στη μουσική του Σαμπάνη και του το έπαιξε ο Σαμπάνης και άκουσε τον στίχο που λέει ‘Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι. Λάμπω σα φως, μα το σκοτάδι σαν στόχο έχω βάλει’. Συγκινήθηκε πάρα πολύ με αυτές τις φράσεις, ταυτίστηκε απολύτως και χωρίς καλά καλά να δει τους υπόλοιπους στίχους, είπε: ‘Το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα’. Και σιγά – σιγά μετά αγάπησε τον κάθε στίχο αυτού του τραγουδιού. Και στη συνέχεια το αγάπησε πάρα πολύ και ο κόσμος».

«Και κάνω μία μικρή παρένθεση εδώ και θέλω να σας πως ότι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είναι ένας μοιραίος άνθρωπος στη ζωή μου και το μου έχει κάνει κάποια εξαίσια δώρα. Ένα από αυτά τα δώρα, λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του άπλωσε τον κόσμο των στίχων μου και εκείνος περπάτησε με σεβασμό και αγάπη. Δηλαδή, ταυτιζόταν τόσο πολύ με τους στίχους…», πρόσθεσε συγκινημένη η Ελένη Γιαννατσούλια.

«Ταυτιζόταν τόσο πολύ με τους στίχους μου. Πώς γίνεται κάθε φορά να γράφω ό,τι ακριβώς ζούσε εκείνη την περίοδο; Θα προτιμούσα να ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ας μην ξανατραγουδούσε ποτέ τραγούδια μου. Αυτή είναι η αλήθεια», κατέληξε συγκινημένη η στιχουργός.

Στο κλείσιμο της συζήτησης, η Ελένη Γιαννατσούλια, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, απαγγέλλοντας ορισμένους στίχους από το τραγούδι «Ώρες Μικρές».

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