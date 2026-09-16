Το REDMI Note 17 Pro Max 5G συνδυάζει νέο, τολμηρό σχεδιασμό, REDMI Titan Quality, εμπειρίες επιπέδου flagship και τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει διαθέσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη.

Η Xiaomi παρουσίασε επίσημα τη σειρά REDMI Note 17, τη νέα γενιά της δημοφιλούς σειράς smartphones REDMI Note, κατά τη διάρκεια του REDMI Note Max Experience, στη Βουδαπέστη. Στη διαδραστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Várkert Bazár και φιλοξένησε περισσότερους από 300 προσκεκλημένους από τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες, η Xiaomi αποκάλυψε τέσσερα νέα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο Pro Max μοντέλο στην ιστορία της σειράς, το REDMI Note 17 Pro Max 5G. Η νέα γενιά REDMI Note διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερες μπαταρίες με δυνατότητα ταχύτερης φόρτισης για μεγαλύτερη αυτονομία. Επίσης, ενισχυμένη αντοχή στο νερό και τις πτώσεις και μια ολοκαίνουργια σχεδιαστική ταυτότητα, μέσα από την οποία φέρνει μια πρωτοποριακή συσκευή με αξιοπιστία που διαρκεί στη mid-range κατηγορία, υλοποιώντας το όραμα της REDMI για ένα smartphone σχεδιασμένο να αντέχει στον χρόνο.

Επικεφαλής της νέας γενιάς smartphones βρίσκεται το πρώτο REDMI Note Pro Max. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G συνδυάζει νέο, τολμηρό σχεδιασμό, REDMI Titan Quality, εμπειρίες επιπέδου flagship και τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει διαθέσει ποτέ η Xiaomi σε smartphone στην Ευρώπη, χωρητικότητας 9.210mAh¹. Μαζί με τα REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17, η σειρά των τεσσάρων συσκευών φέρνει τη φιλοσοφία Built for Years της REDMI σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και τρόπο ζωής.

Με το REDMI Titan Quality, η νέα σειρά εκφράζει τη δέσμευση της Xiaomi για smartphones, σχεδιασμένα να παραμένουν αξιόπιστα έπειτα από χρόνια καθημερινής χρήσης. Η φιλοσοφία αυτή επεκτείνεται και στην εμπειρία χρήσης σε βάθος χρόνου, με έως και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη σειρά και, σε επιλεγμένα μοντέλα, έως και έξι χρόνια διατήρησης της υγείας της μπαταρίας². Το REDMI Note 17 Pro Max 5G προχωρά ακόμη παρακάτω, προσφέροντας εμπειρία λογισμικού που παραμένει σαν καινούργιο για έξι χρόνια³, με σκοπό την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Σχεδιασμένη για χρόνια καθημερινής χρήσης

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Στην καρδιά της νέας σειράς, βρίσκεται το REDMI Titan Quality, ένα νέο πρότυπο ποιότητας που αναπτύχθηκε από κοινού με την TÜV SÜD, με τη φιλοσοφία «built to last, made to trust». Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G είναι τα πρώτα smartphones στον κλάδο που λαμβάνουν την πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification⁴, επιβεβαιώνοντας τις επιδόσεις τους σε τρεις κρίσιμους τομείς καθημερινής αξιοπιστίας: αντοχή στις πτώσεις, αντοχή στο νερό και απόδοση της μπαταρίας. Παράλληλα, ολόκληρη η σειρά REDMI Note 17 διαθέτει το REDMI Titan Battery System, που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα με έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει μπαταρία 9.210mAh, προσφέροντας έως και τρεις ημέρες αυτονομίας, ενώ μόλις 20 λεπτά φόρτισης επαρκούν για μία ολόκληρη ημέρα χρήσης⁵. Υποστηρίζει 100W HyperCharge και αντίστροφη φόρτιση 27W. Το REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτει μπαταρία 8.340mAh με 67W HyperCharge, ενώ τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 εξοπλίζονται με μπαταρίες 7.700mAh και υποστηρίζουν 45W turbo charging⁶. Σε ολόκληρη τη σειρά, οι μπαταρίες διατηρούν το 80% ή περισσότερο της αρχικής τους χωρητικότητας μετά από 1.000 κύκλους φόρτισης, που αντιστοιχούν σε περίπου έξι χρόνια τυπικής χρήσης⁷. Τα REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 έχουν επίσης λάβει πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Battery Performance Certification.

Τα Pro μοντέλα διαθέτουν επιπλέον REDMI Titan Structure, που συνδυάζει ενισχυμένη εσωτερική αρχιτεκτονική με ολοκληρωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό. Και τα δύο διαθέτουν πιστοποίηση IP66 και IP68 και έχουν υποβληθεί σε απαιτητικές δοκιμές αντοχής στο νερό⁸. Παράλληλα, έχουν δοκιμαστεί για αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως και τριών μέτρων σε επιφάνειες γρανίτη, με πιστοποίηση από την SGS⁹.

Flagship εμπειρία, πιο προσιτή

Η ανθεκτικότητα συμπληρώνεται από μια premium εμπειρία καθημερινής χρήσης. Τα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G διαθέτουν οθόνες 6,83 ιντσών 1.5K, με μέγιστη φωτεινότητα έως και 3.500 nits, προσφέροντας υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας και εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους.

Το REDMI Note 17 Pro Max 5G εξοπλίζεται με την Snapdragon® 6 Gen 5 Mobile Platform και υποστηρίζει έως και 24GB RAM μέσω Memory Extension, ενώ τα Xiaomi HyperAI¹⁰, Google Gemini¹¹ και Circle to Search with Google φέρνουν στη σειρά δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα¹².

Η νέα γενιά REDMI Note εισάγει επίσης μια ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα, με επανασχεδιασμένο camera module, επίπεδες οθόνες, απαλά στρογγυλεμένες γωνίες και ξεχωριστά φινιρίσματα. Η αποκλειστική έκδοση Cloud Blush του REDMI Note 17 Pro Max 5G διαθέτει φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα, το οποίο, υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας¹³ μεταμορφώνεται από λευκό σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση.

Με μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενισχυμένη αντοχή, premium οθόνες, ισχυρές επιδόσεις και προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης, η σειρά REDMI Note 17 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone, όχι μόνο από την πρώτη ημέρα, αλλά για χρόνια χρήσης.

Η σειρά REDMI Note 17 στο «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη νέα σειρά REDMI Note 17 στο «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», τη μεγάλη 24ωρη γιορτή του Δήμου Αθηναίων που επιστρέφει στην οδό Αθηνάς στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τα REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 θα βρίσκονται στην καρδιά της δράσης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τις εντυπωσιακές ιδιότητές τους, μέσα σε ένα 24ωρο γεμάτο δραστηριότητες και εμπειρίες στην πόλη.

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