Μπαταρία 7.500mAh, καθηλωτική οθόνη και ανθεκτικότητα για κάθε μέρα.

Η Xiaomi ανακοίνωσε το λανσάρισμα της νέας σειράς smartphones REDMI 17 στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας να προσφέρει υψηλή αξία, αξιοπιστία και απρόσκοπτη ψυχαγωγία. Αποτελούμενη από τα REDMI 17 και REDMI 17 5G, η σειρά συνδυάζει μεγάλη μπαταρία 7.500mAh (typ), καθηλωτική οθόνη 6,9 ιντσών με υψηλό ρυθμό ανανέωσης και διπλό σύστημα κάμερας 50MP με AI, προσφέροντας μια ανθεκτική και αξιόπιστη εμπειρία smartphone, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Μεγαλύτερη μπαταρία και ταχύτερη φόρτιση για καθημερινή αξιοπιστία

Η ισχύς βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς REDMI 17. Με μεγάλη μπαταρία 7.500mAh (typ), η σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε οι χρήστες να μπορούν να παραμένουν παραγωγικοί, να ψυχαγωγούνται και να παραμένουν συνδεδεμένοι απρόσκοπτα, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν συνεχώς τον φορτιστή τους.¹ Είτε πρόκειται για streaming και πλοήγηση, είτε για βιντεοκλήσεις ή δημιουργία περιεχομένου, η μπαταρία μπορεί να ανταποκριθεί στους έντονους ρυθμούς και τις απαιτήσεις μιας γεμάτης ημέρας.

Είτε παρακολουθούμε βίντεο, ακούμε μουσική, επικοινωνούμε ή απαθανατίζουμε στιγμές, η σειρά REDMI 17 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Ανάλογα με τη δραστηριότητα, το REDMI 17 προσφέρει έως και 28 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, 91 ώρες αναπαραγωγής μουσικής, 46 ώρες κλήσεων ή 12 ώρες εγγραφής βίντεο. Αντίστοιχα, το REDMI 17 5G υποστηρίζει έως και 28 ώρες τοπικής αναπαραγωγής βίντεο 1080p, 109 ώρες αναπαραγωγής μουσικής με ακουστικά Bluetooth®, 53 ώρες κλήσεων ή 10 ώρες εγγραφής βίντεο 1080p.²

Μεγάλη οθόνη για καθηλωτική θέαση

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Η σειρά REDMI 17 διαθέτει μεγάλη οθόνη 6,9 ιντσών, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία θέασης στο streaming, το gaming, την περιήγηση και την ανάγνωση. Ο έξυπνος ρυθμός ανανέωσης 120Hz AdaptiveSync προσαρμόζεται δυναμικά μεταξύ 60Hz, 90Hz και 120Hz, εξασφαλίζοντας ομαλή αλληλεπίδραση και παράλληλα βελτιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση.⁵ Σε συνδυασμό με τις τρεις πιστοποιήσεις TÜV Rheinland και το DC dimming, η οθόνη προσφέρει πιο άνετη εμπειρία θέασης, ακόμη και κατά την παρατεταμένη χρήση.

Σχεδιασμένη για να αντέχει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, η οθόνη προστατεύεται από Corning® Gorilla® Glass 7i, προσφέροντας ενισχυμένη αντοχή στις γρατζουνιές και βελτιωμένη προστασία από πτώσεις.

Παράλληλα, η πιστοποίηση IP64 για αντοχή στη σκόνη και το νερό, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Wet Touch, συμβάλλουν στην αξιόπιστη απόκριση της συσκευής σε διαφορετικές καθημερινές συνθήκες.⁶

Τολμηρός νέος σχεδιασμός, μέσα και έξω

Η σειρά REDMI 17 παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια σχεδιαστική προσέγγιση, εμπνευσμένη από τη φύση, μέσα από μια σειρά κλασικών αλλά και πιο εκφραστικών χρωμάτων που συνδυάζουν την καθαρή αισθητική με την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Το REDMI 17 διατίθεται σε Black, Deep Blue και Oak Green, ενώ το REDMI 17 5G σε Black, Deep Blue και Vivid Orange.⁷ Η έκδοση Vivid Orange διαθέτει premium φινίρισμα από PU leather, προσφέροντας πιο απαλή και άνετη αίσθηση στο κράτημα.

Πέρα από την ανανεωμένη χρωματική παλέτα, η επίπεδη οθόνη και το ματ πλαίσιο τους, σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό Metal Deco και τις πιο έντονες καμπύλες στις γωνίες, δημιουργούν μια εμφάνιση εμπνευσμένη από συσκευές ναυαρχίδες, που είναι εξίσου ευχάριστη στο μάτι όσο και στο κράτημα. Η κεντρικά τοποθετημένη οπή της εμπρόσθιας κάμερας και τα λεπτότερα bezels χαρίζουν στην πρόσοψη πιο καθαρή και καθηλωτική εμφάνιση.

Τον σχεδιασμό ολοκληρώνει το σύστημα Dynamic RGB Light, το οποίο προσφέρει εξατομικευμένο φωτισμό για εισερχόμενες κλήσεις, ειδοποιήσεις εφαρμογών, την κατάσταση φόρτισης, το gaming και τη χρήση της κάμερας, συνδυάζοντας την πρακτική ενημέρωση με μια ξεχωριστή οπτική εμπειρία.

Ομαλή απόδοση για καθημερινή ψυχαγωγία

Η σειρά REDMI 17 συνδυάζει ισχυρό hardware με το Xiaomi HyperOS 3, προσφέροντας ομαλή και άμεση απόκριση στις καθημερινές εργασίες, την ψυχαγωγία και το multitasking.⁹ Το REDMI 17 διαθέτει τον MediaTek Helio G91-Ultra, ενώ το REDMI 17 5G εξοπλίζεται με τη mobile πλατφόρμα Snapdragon® 4 Gen 5 με 5G, για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα.

Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν έως και 12GB RAM με Memory Extension,⁸ συμβάλλοντας στην ταχύτερη εκκίνηση των εφαρμογών και σε μια πιο ομαλή εμπειρία multitasking. Το Xiaomi HyperOS 3 αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο την εμπειρία, με πιο ομαλά animations,⁹ βελτιωμένη απόκριση και πιο απρόσκοπτη καθημερινή αλληλεπίδραση.

Για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο, το διπλό σύστημα κάμερας 50MP με AI της σειράς REDMI 17 αποτυπώνει καθαρές και φυσικές εικόνες σε καθημερινές συνθήκες, ενώ η ταυτόχρονη λήψη από την εμπρόσθια και την πίσω κάμερα επιτρέπει στους χρήστες να καταγράφουν εύκολα την ίδια στιγμή από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Την εμπειρία ολοκληρώνουν τα διπλά στερεοφωνικά ηχεία με ενίσχυση έντασης έως και 300%,¹⁰ προσφέροντας πιο δυνατό και ισχυρό ήχο σε βίντεο, μουσική, κλήσεις και όχι μόνο.

Διαθεσιμότητα

Το REDMI 17 θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: Black, Deep Blue και Oak Green. Θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: 4GB+128GB, 4GB+256GB,¹⁴ με την προτεινόμενη λιανική τιμή να ξεκινά από 199,9€ για την περίοδο 27 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου (early bird).

Το REDMI 17 5G θα είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα: Black, Deep Blue και Vivid Orange.⁷ Θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις: 4GB+128GB και 4GB+256GB¹⁴ με την προτεινόμενη λιανική τιμή να ξεκινά από 239,9€ για την περίοδο 27 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου (early bird).

Όλα τα προϊόντα της Xiaomi είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.