Η παρουσία της Xiaomi στην έκθεση αποτυπώνει το πλήρες εύρος του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home», καλύπτοντας τις προσωπικές συσκευές, το έξυπνο σπίτι και την κινητικότητα.

Η Xiaomi, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και της έξυπνης κατασκευής, πραγματοποιεί φέτος το ντεμπούτο της στην IFA 2026 στο Βερολίνο, με έναν εκθεσιακό χώρο άνω των 3.300 τ.μ. – τον μεγαλύτερο αυτόνομο εκθεσιακό χώρο που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η εταιρεία εκτός Κίνας.

Με περισσότερα από 380 προϊόντα, τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες, η παρουσία της Xiaomi στην έκθεση αποτυπώνει το πλήρες εύρος του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home», καλύπτοντας τις προσωπικές συσκευές, το έξυπνο σπίτι και την κινητικότητα. Παράλληλα, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντονίζει συσκευές και υπηρεσίες σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δημιουργώντας πιο διαισθητικές εμπειρίες στην καθημερινή ζωή.

«Η φετινή IFA αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια πορεία της Xiaomi», δήλωσε η Xu Fei, CMO της Xiaomi. «Με την πάροδο των ετών, έχουμε επεκταθεί από τα smartphones στο έξυπνο σπίτι και τα έξυπνα οχήματα, επενδύοντας παράλληλα σημαντικά σε θεμελιώδεις τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα λειτουργικά συστήματα, τα chips και η έξυπνη κατασκευή. Σήμερα, όλοι αυτοί οι τομείς και οι δυνατότητες συνδυάζονται μέσα από το έξυπνο οικοσύστημα “Human × Car × Home”, το οποίο παρουσιάζουμε σε μεγάλη κλίμακα στο παγκόσμιο κοινό της IFA».

«Η Ευρώπη αποτελεί σημαντική αγορά στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Xiaomi», πρόσθεσε. «Με τη Mijia να διευρύνει σημαντικά την παρουσία της στην Ευρώπη και τη Xiaomi Auto να αναμένεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027, οι τρεις βασικοί πυλώνες του έξυπνου οικοσυστήματος “Human × Car × Home” – οι προσωπικές συσκευές, τα έξυπνα οχήματα και το έξυπνο σπίτι – αρχίζουν να συνδέονται και στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος μας δεν είναι απλώς να φέρουμε περισσότερα προϊόντα στην Ευρώπη, αλλά να δώσουμε σε ακόμη περισσότερους χρήστες στην περιοχή πρόσβαση στην τεχνολογία και τις δυνατότητες του οικοσυστήματος της Xiaomi».

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Περισσότερα από 380 προϊόντα αναδεικνύουν το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home»

Η παρουσία της Xiaomi στην IFA περιστρέφεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες: AI Tomorrow, AI Today και Human × Car × Home Product Portfolio, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τις τεχνολογίες του μέλλοντος έως τις έξυπνες εμπειρίες που είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα, παρουσιάζοντας παράλληλα το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας.

Το AI Tomorrow εξερευνά το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας μέσα από το Xiaomi Vision Gran Turismo, αναδεικνύοντας νέες δυνατότητες στο σημείο όπου συναντώνται ο σχεδιασμός αυτοκινήτων, οι τεχνολογίες επιδόσεων και οι ψηφιακές εμπειρίες.

Η ενότητα AI Today μεταφράζει αυτές τις δυνατότητες σε πραγματικά σενάρια. Με επίκεντρο το Xiaomi SU7 Max και διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, όπως η κουζίνα, το σαλόνι, το υπνοδωμάτιο και το γραφείο, παρουσιάζει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντονίζει προσωπικές συσκευές, αυτοκίνητα και προϊόντα έξυπνου σπιτιού με βάση τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Στην ενότητα Human × Car × Home Product Portfolio συγκεντρώνονται περισσότερα από 380 προϊόντα σε επτά κατηγορίες: μαγείρεμα και αποθήκευση τροφίμων, καθαρισμός σπιτιού, διαχείριση αέρα, οπτικοακουστική ψυχαγωγία, ασφάλεια και προστασία, προσωπικές συσκευές και έξυπνη κινητικότητα. Η παρουσίαση αποτυπώνει το εύρος του οικοσυστήματος της Xiaomi και δείχνει πώς οι κοινές τεχνολογίες, οι δυνατότητες σε επίπεδο συστήματος και η ενιαία σχεδιαστική γλώσσα μπορούν να προσφέρουν μια πιο συντονισμένη εμπειρία μεταξύ διαφορετικών συσκευών και κατηγοριών.

Το «Human × Car × Home» αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό, έξυπνο οικοσύστημα που συνδέει προσωπικές συσκευές, έξυπνα οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές. Πηγαίνοντας πιο πέρα από την απλή διασύνδεση των συσκευών, αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και το Xiaomi HyperOS ώστε συσκευές και υπηρεσίες να συνεργάζονται μεταξύ τους σε διαφορετικά προϊόντα και σενάρια, προσφέροντας πιο διαισθητικές, απρόσκοπτες και έξυπνες εμπειρίες, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Έπειτα από τρία χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home» έχει πλέον δημιουργήσει ισχυρές βάσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι παγκόσμιες αποστολές smartphones της Xiaomi βρίσκονται στην πρώτη τριάδα της αγοράς για 24 συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ οι αποστολές tablets της εταιρείας κατέλαβαν την τέταρτη θέση παγκοσμίως, σηματοδοτώντας το ένατο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίας στην παγκόσμια πρώτη πεντάδα. Παράλληλα, οι αποστολές wearable bands – συμπεριλαμβανομένων smart bands και smartwatches – βρίσκονται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως.¹ Η Xiaomi Auto έχει παραδώσει περισσότερα από 700.000 οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα μέσα σε δύο χρόνια από την είσοδό της στην αγορά,² ενώ το Xiaomi YU7 ξεπέρασε τις 240.000 επιβεβαιωμένες παραγγελίες την πρώτη ημέρα. Την ίδια στιγμή, η Xiaomi έχει δημιουργήσει μια κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα AIoT για καταναλωτές, με περισσότερες από 1,1 δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές – εξαιρουμένων smartphones, tablets και laptops – που εξυπηρετούν περισσότερους από 175 εκατομμύρια χρήστες και νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο.¹ Αυτή η κλίμακα προϊόντων, τεχνολογιών και δυνατοτήτων του οικοσυστήματος δημιουργεί μια ισχυρή βάση για τη μετάβαση του «Human × Car × Home» από το όραμα στην καθημερινή ζωή.

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά στον φυσικό κόσμο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, οι έξυπνες εμπειρίες περνούν από τη διασύνδεση συσκευών σε ένα νέο στάδιο, όπου η τεχνολογία μπορεί να κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών και να προσφέρει πιο προληπτική υποστήριξη. Για τη Xiaomi, το επόμενο βήμα της AI ξεπερνά την απλή απάντηση ερωτήσεων σε μια οθόνη: με την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο του χρήστη, μπορεί να κατανοεί καλύτερα το πραγματικό περιβάλλον και να συντονίζει διαφορετικές συσκευές για την ολοκλήρωση καθημερινών εργασιών.

Το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home» αποτελεί σημαντική βάση για αυτή τη μετάβαση. Συνδέοντας smartphones, αυτοκίνητα και συσκευές έξυπνου σπιτιού γύρω από τον ίδιο χρήστη, το οικοσύστημα επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να κατανοεί το πλαίσιο σε διαφορετικά σενάρια και να συντονίζει πολλαπλές συσκευές για την ολοκλήρωση εργασιών, εξελίσσοντας τις έξυπνες εμπειρίες από την απλή ανταπόκριση σε εντολές προς την κατανόηση της πρόθεσης του χρήστη και την παροχή πιο προληπτικής υποστήριξης.

Στην IFA, η Xiaomi παρουσιάζει πώς αυτή η φιλοσοφία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Καθώς ένας χρήστης επιστρέφει με το αυτοκίνητο στο σπίτι, το σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει πληροφορίες, όπως η ώρα, η τοποθεσία και οι καιρικές συνθήκες, ώστε να προσαρμόσει εκ των προτέρων τον φωτισμό και τον κλιματισμό. Στο σπίτι, ένα απλό αίτημα όπως «Εκτύπωσε τη φωτογραφία που μόλις τράβηξα» μπορεί να ενεργοποιήσει τη συνεργασία πολλών συσκευών για την ολοκλήρωση της εργασίας, ενώ σε άλλα σενάρια ο φωτισμός, οι κουρτίνες και η θερμοκρασία μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με δραστηριότητες όπως η ανάγνωση. Όλα αυτά αποτυπώνουν το όραμα της Xiaomi για την επόμενη γενιά έξυπνων εμπειριών, όπου η AI κατανοεί το περιβάλλον και την πρόθεση του χρήστη και συντονίζει διαφορετικές συσκευές, διατηρώντας πάντοτε τον ίδιο στο επίκεντρο και τον έλεγχο.

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