Ο 31χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα - Ελαφρά τραυματίας και ένας αστυνομικός

Συναγερμός σήμανε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, όταν ένας άνδρας μπήκε στο χώρο κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, με έναν από αυτούς να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και να πυροβολεί τον άνδρα στην κοιλιά. Ο δράστης είναι τραυματίας και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή.

31χρονος σε αμόκ μπούκαρε με μαχαίρι στο ΑΤ

Ο 31χρονος δράστης σε κατάσταση αμόκ «μπούκαρε» στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι και φώναζε «θα σας σκοτώσω όλους». Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν και να του πάρουν το μαχαίρι. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με το μαχαίρι σε δόκιμο αστυνομικό. Τότε ο δόκιμος έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε τον 31χρονο, προκειμένου να σταματήσει την επίθεση και να τον ακινητοποιήσει.

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Διαμπερές τραύμα ο δράστης

Από τα πυρά ο 31χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τραύμα που υπέστη είναι διαμπερές. Μετά τον πυροβολισμό ο άνδρας ακινητοποιήθηκε. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε της εισόδου του 31χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα και της επίθεσης στους αστυνομικούς.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στις 15:50 ο 31χρονος εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας σε κατάσταση αμόκ, κρατώντας μαχαίρι και απειλούσε αστυνομικούς. Ο αξιωματικός υπηρεσίας και ο σκοπός του Τμήματος τον κάλεσαν να αφήσει το μαχαίριπου κρατούσε, αλλά εκείνος επιτέθηκε εναντίον τους με αποτέλεσμα να σπάσει μια τζαμαρία και να τραυματιστεί ελαφρά ένας αστυνομικός. Την ίδια στιγμή ακινητοποίησαν τον δράστη πυροβολώντας τον και τραυματίζοντάς τον στον θώρακα. Ο δράστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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