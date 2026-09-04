Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο.

Θύελλα αντιδράσεων προκαλέσει στην Τουρκία βίντεο από κάμερα ασφαλείας που φέρεται να καταγράφει βίαιη επίθεση με πρωταγωνιστή τον αντιπρόεδρο του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, και την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ. Το οπτικό υλικό, το οποίο σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα αφορά περιστατικό του 2021, έχει επανέλθει στο προσκήνιο και προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη γειτονική χώρα. Στο βίντεο, ο Σιμσέκ φέρεται αρχικά να επιτίθεται στη γυναίκα και να τη σπρώχνει, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να την αρπάζει και να τη μεταφέρει με τη βία στο εσωτερικό της κατοικίας. Η Σανβέρ ακούγεται να του ζητά να την αφήσει ήσυχη, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα προσπάθησε να φτάσει στο κινητό της τηλέφωνο.

Η σχέση τους και η καταγγελία

Η Οζλέμ Σανβέρ φέρεται να είχε σχέση με τον Μπερχάν Σιμσέκ για περίπου δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία εναντίον του τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει επανειλημμένα θύμα σωματικής βίας, προσβολών και απειλών. Παράλληλα, φέρεται να κατήγγειλε ότι είχε υποστεί και περιορισμό μέσα στο σπίτι. Μετά την καταγγελία, δικαστήριο φέρεται να επέβαλε στον Σιμσέκ περιοριστικό μέτρο, απαγορεύοντάς του να πλησιάζει την πρώην σύντροφό του για διάστημα δύο μηνών.

Τι δείχνει το επίμαχο βίντεο

Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο πολιτικός εμφανίζεται να βρίσκεται μαζί με τη Σανβέρ σε εξωτερικό χώρο κατοικίας. Στη συνέχεια φέρεται να της επιτίθεται, ενώ η γυναίκα αντιδρά και φωνάζει. Όταν η ίδια επιχειρεί να πάρει το τηλέφωνό της, ο Σιμσέκ φαίνεται να την αρπάζει και να την οδηγεί με τη βία στο εσωτερικό του σπιτιού. Η φράση «άσε με ήσυχη» που ακούγεται από τη γυναίκα στο βίντεο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στα social media.

{https://x.com/halktvcomtr/status/2095750196252627013}

Τα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι η Σανβέρ υποστήριξε στις Αρχές πως η κακοποίηση δεν περιοριζόταν σε ένα περιστατικό, αλλά περιλάμβανε ξυλοδαρμούς, απειλές και προσβλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή και τα ευρήματα φέρεται να επιβεβαίωσαν μέρος των καταγγελιών της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς ο Μπερχάν Σιμσέκ είναι πολιτικό στέλεχος του CHP, του βασικού κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης.

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