Η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν κρυμμένα σε χώρο του σπιτιού, 10 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Η επιτόπια εξέταση των ευρημάτων από δικαστικό ανθρωπολόγο ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Ο ειδικός κλήθηκε στο σημείο προκειμένου να εξετάσει τα οστά, τα οποία βρέθηκαν τυλιγμένα σε νάιλον και σεντόνι, σε αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, τα οστά και τα υπόλοιπα ευρήματα μεταφέρθηκαν με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. και αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω σε αρμόδιο εργαστήριο, προκειμένου να εξακριβωθούν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα.

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Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία που έκανε η εγγονή της ηλικιωμένης στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, η μητέρα της είχε θάψει τη γιαγιά της στον κήπο του σπιτιού αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Η καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν περιείχε αναφορά σε εγκληματική ενέργεια, αλλά περιοριζόταν στην αποκάλυψη ότι η ηλικιωμένη είχε ταφεί στον κήπο από την κόρη της.

Κατά την πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο εύρημα στον κήπο. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται, μάλιστα, να υπέδειξε διάφορα σημεία, δηλώνοντας ότι δεν θυμόταν με ακρίβεια πού είχε θάψει τη μητέρα της.

Ωστόσο, ο νέος έλεγχος που πραγματοποιήθηκε σήμερα οδήγησε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τα λείψανα της γυναίκας εντοπίστηκαν καλά κρυμμένα σε γωνιά του υπογείου, μέσα σε νάιλον και σεντόνι.

Τι υποστήριξε η κόρη

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η κόρη υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από φυσικά αίτια και ότι η ίδια την είχε θάψει στον κήπο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, είχε πεθάνει περίπου δέκα χρόνια πριν.

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