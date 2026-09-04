Το «Χαμογέλα και πάλι» στην καθημερινή ζώνη του σταθμού.

Στην πρωινή ζώνη του Mega μεταφέρεται από τη νέα σεζόν η Σίσσυ Χρηστίδου με την ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι», με την παρουσιάστρια να ανοίγει μία νέα σελίδα στον επαγγελματικό της στίβο.

Το magazino που προβαλλόταν στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, μεταφέρεται στην καθημερινή ζώνη και επιστρέφει ανανεωμένο με γνώμονα την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού, η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40.

Με αφορμή την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, η Σίσσυ Χρηστίδου, το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, στιγμιότυπα από τη στιγμή που υπογράφει το νέο της συμβόλαιο με το Mega.

Η ίδια, ποζάρει χαμογελαστή στην κάμερα, σημειώνοντας στην σχετική λεζάντα: «Έλεγα πως δεν θα ξανακάνω καθημερινό. Anyway… εδώ υπογράφοντας για το καθημερινό @xamogelakaipali στο mega.

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All because of you guys… all because of you #Blessed #Thankfull #grateful

New era for @xamogelakaipali

Κάθε πρωί μαζί».

{https://www.instagram.com/p/Dc2x_NQiHDl/?hl=el&img_index=1}

Η ανακοίνωση του Mega για τη Σίσσυ Χρηστίδου

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα από την πολύχρονη σχέση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών - τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω από την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.