Στη Μονάδα υπηρετούν, μεταξύ άλλων, άνδρες ομάδων εφόδου, ελεύθεροι σκοπευτές, ειδικοί παραβιάσεων, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, αναρριχητές, χιονοδρόμοι και νοσοκόμοι πεδίου μάχης.

Την αποδοχή δωρεάς συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από τη Eurobank προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επ’ ωφελεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ενέκρινε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η δωρεά αφορά εργασίες επισκευής και ανακαίνισης των σκοπευτηρίων της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Αττικής, της γνωστής ΕΚΑΜ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 75.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της ΕΚΑΜ, της επίλεκτης ειδικής μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΚΑΜ έχει ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση εξαιρετικά επικίνδυνων περιστατικών, όπως τρομοκρατικές ενέργειες, απαγωγές ομήρων, πειρατείες σε μέσα μεταφοράς, συλλήψεις βαριά οπλισμένων ή επικίνδυνων κακοποιών και επεμβάσεις σε περιπτώσεις οχυρωμένων προσώπων. Παράλληλα, μπορεί να αναλαμβάνει επιχειρήσεις σε περιοχές με χημική, βιολογική, ραδιολογική ή πυρηνική επιβάρυνση, καθώς και να συνδράμει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ή σε μεγάλες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Η επιχειρησιακή της δράση καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα αποστολής στο εξωτερικό για την υποστήριξη αστυνομικών επιχειρήσεων ή την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις μεγάλων καταστροφών. Η ενεργοποίηση και η διαταγή επέμβασης της Μονάδας ανήκει αποκλειστικά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στη Μονάδα υπηρετούν, μεταξύ άλλων, άνδρες ομάδων εφόδου, ελεύθεροι σκοπευτές, ειδικοί παραβιάσεων, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι, αναρριχητές, χιονοδρόμοι και νοσοκόμοι πεδίου μάχης. Για την εκπαίδευσή τους χρησιμοποιούνται, πέραν των εγκαταστάσεων στην Αμυγδαλέζα Αττικής, κτίρια σε αστικές και αγροτικές περιοχές, εγκαταστάσεις αεροδρομίων, λιμένων και του σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς και πεδία βολής των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ανακαίνιση των σκοπευτηρίων, μέσω της δωρεάς της Eurobank, εντάσσεται έτσι στην ενίσχυση των υποδομών εκπαίδευσης μιας από τις πλέον εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας.