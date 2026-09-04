Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα άτομα, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, κατηγορούμενοι για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, έναν 30χρονο, μία 36χρονη και μία 23χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκσε δικογραφία για, κατά περίπτωση, εμπορία ανθρώπων, παράνομη βία, απειλή και παράβαση των νομοθεσιών για τους αλλοδαπούς και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένας 21χρονος και άγνωστοι συνεργοί τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, την Τετάρτη (02/09) εντοπίστηκαν σε οικία σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων 23 αλλοδαποί. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 30χρονος αλλοδαπός είχε αναπτύξει δραστηριότητα σχετική με την παραλαβή, μεταφορά, εγκατάσταση και απασχόληση αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες σε περιοχές της Αργολίδας και σε άλλες περιοχές της Χώρας, με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος, παρακρατούσε τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, εξαναγκάζοντάς τους σε εργασία καιμη αποδίδοντάς τους το ανάλογο ημερομίσθιο, προκειμένου οι αλλοδαποί να αποπληρώσουν το «χρέος» τους, το οποίο αφορούσε την διαμονή τους, την διατροφή τους, καθώς και την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους, ενώ οι συνεργοί του, επιτηρούσαν τους αλλοδαπούς και τους απέτρεπαν από το να αποχωρήσουν, με την απειλή βίας.

Τέλος, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, καθώς και 3 οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί τους.