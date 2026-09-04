Αναστάτωση επικράτησε στην Ηλιούπολη το πρωί της Παρασκευής.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή κλεμμένου οχήματος και εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επαγγελματικό όχημα (ταξί) κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν από την κάθετη οδό Αχιλλέως, ξεπήδησε με ταχύτητα ένα λευκό Suzuki Swift που παραβίασε το STOP. To ταξί κατέληξε σφηνωμένο στο πεζοδρόμιο και αν δεν ήταν τα κάγκελα να το συγκρατήσουν θα είχε βρεθεί στην αυλή της πολυκατοικίας.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του Suzuki άνοιξε την πόρτα και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το σημείο. Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από την έρευνα των αρχών, ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.