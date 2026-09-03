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Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία.

Μία απρόσμενη ανάρτηση έκανε ο Αλέξης Παππάς μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, προκαλώντας αναστάτωση στους διαδικτυακούς του φίλους.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός ηθοποιός και πρώην παίκτης του Survivor, το βράδυ της Τετάρτης, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, χωρίς να αποκαλύπτει το λόγο της νοσηλείας του.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ως τοποθεσία το ΚΑΤ, ενώ επέλεξε να μην δώσει περεταίρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε, ο ηθοποιός εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ο ίδιος, δείχνει να παραμένει ευδιάθετος καθώς χαμογελά στην κάμερα.

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Ο Αλέξης Παππάς, είναι γνωστός ηθοποιός και μοντέλο που έχει γίνει ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικές σειρές.

Παράλληλα, συμμετείχε στην τέταρτη σεζόν του ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, όπως και στο «The Bachelor» του 2021.