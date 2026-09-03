Κακοκαιρία εξπρές σήμερα με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Η πρόγνωση από Όλγα Παπαβγούλη και Τάσο Αρνιακό.

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και κεραυνούς. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη και ο μετεωρολόγος του Action 24, Τάσος Αρνιακός τονίζουν πως η κακοκαιρία θα αποτελέσει μία σύντομη φθινοπωρινή αλλαγή η οποία όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Φθινοπωρινή παρένθεση κάνει σήμερα ο καιρός, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Όλγας Παπαβγούλη, η σημερινή ημέρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ αστάθεια θα επικρατήσει και την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους βοριάδες να ενισχύονται σημαντικά.

Η αλλαγή του σκηνικού ξεκινά από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου από τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Σταδιακά, προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, μέχρι και την Πελοπόννησο.

Καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια

Τα φαινόμενα θα έχουν τη μορφή μπόρας και τοπικών καταιγίδων, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Περισσότερο θα επηρεαστούν η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, με έμφαση στη δυτική και κεντρική χώρα, καθώς και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω της ραγδαιότητας των φαινομένων, των χαλαζοπτώσεων, των κεραυνών αλλά και των μπουρινιών. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί έως τις πρώτες βραδινές ώρες, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

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Στην Αττική η εικόνα θα είναι καλύτερη, καθώς οι βοριάδες φαίνεται να λειτουργούν προστατευτικά για το λεκανοπέδιο. Ωστόσο, καθώς το σύστημα θα κινείται, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν μπόρες στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα διατηρηθούν έως περίπου τις 8 το βράδυ. Δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις.

Θυελλώδεις βοριάδες και μετά… 37άρια

Από αύριο, Παρασκευή, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, ενώ καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα ωστόσο να είναι ηπιότερα σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Παράλληλα, η ενίσχυση των ανέμων θα οδηγήσει σε νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο οι βοριάδες αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους, ενώ θα διατηρηθεί η αστάθεια σε αρκετές περιοχές.

Ωστόσο, από την Κυριακή το σκηνικό αλλάζει ξανά, καθώς θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα, ανεβάζοντας τον υδράργυρο στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, μετά τη σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση, η ζέστη επιστρέφει, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και πάλι αισθητά.

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Σύντομη παρένθεση λέει ο Τάσος Αρνιακός

Το φθινόπωρο μας χτύπησε την πόρτα αλλά όχι για πολύ, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Action 24, Τάσο Αρνιακό.

Από το Σάββατο και την Κυριακή και μετά το καλοκαίρι επιστρέφει και τη Δευτέρα θα έχουμε 37άρια και στη Θεσσαλία και τις γνωστές πεδινές περιοχές θα έχουμε 38άρια και 39άρια.

Ο καιρός θα είναι σήμερα επιβαρυμένος στα ηπειρωτικά με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, οι οποίες θα επηρεάσουν και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο. Ενδεχομένως τα φαινόμενα να συνοδεύονται από επικίνδυνες χαλαζοπτώσεις αλλά και κεραυνούς.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στην αρχή στο Ιόνιο ενώ μετά θα δυναμώσουν, φθάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, φέρνοντας μαζί τους δροσιά.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει στα βόρεια τμήματα της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 34-35, 36 στα δυτικά και στα νησιά 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια του νομού, όπου δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο αλλά στα βουνά. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη Χαλκιδική. Οι άνεμοι ασθενείς ενώ η θερμοκρασία θα φθάσει αργά το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.

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