Ψεκασμός με ξίδι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου: Τι κάνει και γιατί το συνιστούν οι ειδικοί

Το λευκό ξίδι είναι ένας οικιακός σύμμαχος που χρησιμοποιείται συχνά για εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, ενώ αν εφαρμοστεί στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μπορεί να λύσει ορισμένα συχνά προβλήματα που σχετίζονται με τη βρωμιά και την ορατότητα.

Το κύριο συστατικό του είναι το οξικό οξύ, στο οποίο αποδίδονται απολυμαντικές και απολιπαντικές ιδιότητες, ικανές να αφήσουν το τζάμι πεντακάθαρο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση υπολειμμάτων έντομων, περιττωμάτων πουλιών, ρετσινιού δέντρων και λεκέδων από σκληρό νερό (τα οποία έχουν συνήθως υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία).

Λέγεται επίσης ότι σε ψυχρά ή υγρά κλίματα, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συμπύκνωσης υδρατμών (θαμπώματος) στο εσωτερικό του οχήματος.

Για την εφαρμογή του, συνιστάται η αραίωσή του σε ίσα μέρη με νερό και η χρήση πανιού με μικροΐνες για την αποφυγή γρατζουνιών, καθώς το σκέτο/συμπυκνωμένο ξίδι σε υπερβολική ποσότητα θα μπορούσε με τη συχνή χρήση να προκαλέσει ζημιά στα λάστιχα, στα πλαστικά ή στο χρώμα του αυτοκινήτου.

Μια άλλη «έξυπνη» χρήση του ξιδιού στο παρμπρίζ

Μία από τις πιο γνωστές χρήσεις του ξιδιού είναι ως ένα απλό σπιτικό κόλπο για την καθυστέρηση της εμφάνισης παγετού ή πάγου κατά τα κρύα πρωινά.

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Αυτό το φαινόμενο βασίζεται σε μια γνωστή χημική αρχή: η προσθήκη μιας διαλυμένης ουσίας στο νερό μπορεί να τροποποιήσει το σημείο πήξης του, παρόμοια με αυτό που συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται αλάτι.

Η χρήση ξιδιού στο παρμπρίζ παραμένει ένα απλό και οικονομικό σπιτικό κόλπο στο οποίο βασίζονται πολλοί οδηγοί τις κρύες μέρες, ενώ η εφαρμογή του βοηθά να διατηρείται το τζάμι καθαρό και έτοιμο για τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: cronista.com