Σκληρή κριτική από τον Παύλο Μαρινάκη για τις ανακοινώσεις Τσίπρα. «Παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος».

Το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη σχολιάζει ο Παύλος Μαρινάκης, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τονίζει ότι οι εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 13 δισ. ευρώ από τον πρώτο κιόλας χρόνο εφαρμογής τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για ακοστολόγητες παροχές και επαναφορά του «αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014», με τον τελικό λογαριασμό να «χτυπάει την πόρτα» στους φορολογούμενους.

Μάλιστα, οι εξαγγελίες Τσίπρα αγνοούν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ενώ σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη ο Αλέξης Τσίπρας «σερβίρει» ξανά εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μία προσπάθεια να διαγράψει το παρελθόν.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

« Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος.

Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας την «μπάνκα στον αέρα». Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

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Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους.»