Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε χθες στα 2,046 ευρώ το λίτρο

Πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά, την ώρα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέο ισχυρό ράλι, με άνοδο μεγαλύτερη του 5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε χθες στα 2,046 ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ακόμη υψηλότερα κινήθηκε η βενζίνη 100 οκτανίων, με τη μέση τιμή να φθάνει στα 2,283 ευρώ το λίτρο, βάσει στοιχείων από 2.764 πρατήρια.

Η εικόνα στη λιανική αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις διεθνείς αγορές το πετρέλαιο κινείται έντονα ανοδικά. Το αμερικανικό αργό ανήλθε χθες στα 90,54 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 4,78 δολαρίων ή 5,57%, ενώ το Μπρεντ ανήλθε στα 95,07 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη 4,58 δολαρίων ή 5,06%.

Συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές διυλιστηρίου

Την ίδια στιγμή, συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές διυλιστηρίου. Η σύγκριση των τιμοκαταλόγων της 19ης Αυγούστου με εκείνους της 1ης Σεπτεμβρίου δείχνει αύξηση για την αμόλυβδη 95 οκτανίων. Στα ΕΛ.ΠΕ., η τιμή της Unleaded 95 Bio αυξήθηκε από 1.471,077 ευρώ ανά κυβικό μέτρο στις 19 Αυγούστου στα 1.506,469 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για αύξηση 35,392 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή 2,41%, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 3,54 λεπτά ανά λίτρο σε επίπεδο τιμής διυλιστηρίου, πριν από τον ΦΠΑ. Παρόμοια είναι η μεταβολή στη Motor Oil, όπου η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε από 1.469,531 σε 1.505,380 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Η άνοδος ανέρχεται σε 35,849 ευρώ ανά κυβικό μέτρο ή περίπου 2,44%.

Ανοδική ήταν και η πορεία της βενζίνης 100 οκτανίων. Στα ΕΛ.ΠΕ. η τιμή αυξήθηκε από 1.624,024 σε 1.659,506 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ στη Motor Oil από 1.623,942 σε 1.659,364 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, η αύξηση κινείται κοντά στα 35,4 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.

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Η κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν, σε συνδυασμό με το ισχυρό ανοδικό κύμα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εντείνει την ανησυχία για την πορεία των τιμών. Η αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σκηνικό, καθώς οι ήδη υψηλές τιμές στην αντλία συνυπάρχουν με αυξημένες τιμές διυλιστηρίου και νέες ανοδικές πιέσεις στο πετρέλαιο. Η ταυτόχρονη επίδραση αυτών των τριών παραγόντων δημιουργεί φόβους ότι οι διεθνείς αναταράξεις θα περάσουν σταδιακά στο σύνολο της αγοράς.