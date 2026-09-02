Αμφισβητούν ευθέως την ανάγνωση του Μαξίμου που βλέπει «κλειδωμένο» το 28% στην α΄ κάλπη.

Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μην έχουν αρχίσει επίσημα ακόμη μετά την καλοκαιρινή ραστώνη. Ωστόσο, έμπειροι δημοσκόποι που αρχίζουν να μετράνε περιφερειακά, πιάνουν μία περίεργη ατμόσφαιρα. Χωρίς να το έχουν ακόμη αποτυπωμένο επίσημα στο χαρτί, εκτιμούν ότι οι κλυδωνισμοί θα είναι πολύ πιο σοβαροί στη Ν.Δ. από αυτούς που αναμένονταν. Συγκεκριμένα, διαβλέπουν ότι το κόμμα Σαμαρά αναπτύσσει μεγαλύτερη δυναμική από αυτήν που υπολόγιζαν αρχικά. Με το διψήφιο ποσοστό να βρίσκεται πλέον… στο τραπέζι.



Αμφισβητώντας ευθέως την ανάγνωση του Μαξίμου που βλέπει «κλειδωμένο» το 28% στην α΄ κάλπη. Με κάποιους θεσμικούς αναλυτές μάλιστα να ρισκάρουν την πρόβλεψη για πτώση της Ν.Δ. ακόμη και κάτω από το 25%.

Λ.Ι.