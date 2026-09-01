Δεν πρόκειται να υπονομεύσει τον Μητσοτάκη ώσπου αυτός να αποφασίσει να φύγει από την ηγεσία της ΝΔ.

Είναι κοινό μυστικό πως ο Άδωνις Γεωργιάδης επιθυμεί να είναι υποψήφιος για αρχηγός της ΝΔ, όπως είναι και ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Βασίλης Κικίλιας και πιθανότατα και ένα στέλεχος από τη νεότερη γενιά του κόμματος.

Το νεότερο ίσως στοιχείο του ρεπορτάζ είναι πως ο υπουργός Υγείας (έχει τη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα βρίσκεται στη θέση του έως τις εκλογές) έχει οριστικοποιήσει την απόφασή του για την υποψηφιότητά του και δεν διστάζει να την εκμυστηρεύεται και σε ευρύτερα ακροατήρια.

-Με τις καθημερινές του παρεμβάσεις διαμορφώνει «δεξιά πλατφόρμα», γύρω από την οποία «χτίζει» την υποψηφιότητά του.

-Με την άοκνη κινητικότητά του διευρύνει τον προσωπικό του κομματικό μηχανισμό, στον οποίο και θα στηρίξει την προώθηση της υποψηφιότητάς του από τώρα ως την τελική ευθεία.

-Δεν υπονομεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως έχει αποφασίσει να τον στηρίξει απολύτως μέχρι να αποφασίσει ο ίδιος να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΝΔ.

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-Εντείνει τις επαφές του με την «τραμπική πλευρά» πέραν του ατλαντικού, εκτιμώντας ότι θα έχει τη στήριξή της.

-Συνεχίζει τη δουλειά του στο υπουργείο Υγείας επιδιώκοντας την αντιπαράθεσή του με τους υγειονομικούς, κυρίως με τα σωματεία που ελέγχονται από την αριστερά, γεγονός που τον καθιστά περισσότερο δημοφιλή στο δεξιό ακροατήριο.

-Μπαίνει μπροστά στην ιδεολογική σύγκρουση με την αριστερά (πχ θεωρία δυο άκρων, εμφύλιος πόλεμος κοκ) διαμορφώνοντας ολοκληρωμένη δεξιά ατζέντα.

Όσο για το τι θα πράξει σε περίπτωση που δεν εκλεγεί αρχηγός; Η αντιπαράθεσή του και οι δημόσιες επιθέσεις του στον Νίκο Δένδια δείχνουν το δρόμο και τις συμμαχίες που θα ακολουθήσει...