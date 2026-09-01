Το περασμένο Σάββατο έκλεισε τηλεφωνικό ραντεβού με κολλητό του στις 12 τα μεσάνυχτα για να παίξουν τένις!

Πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να περνάει ένας υπουργός τα Σαββατόβραδα του;

Να βγαίνει για ένα φαγητό με φίλους. Ή να απολαμβάνει την οικογενειακή θαλπωρή. Ή να βρίσκεται σε κομματική ή προεκλογική εκδήλωση.

Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.

Για όλους τους υπουργούς πλην του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο οποίος μετά από δείπνο σε σπίτι φίλων το περασμένο Σάββατο έκλεισε τηλεφωνικό ραντεβού με κολλητό του στις 12 τα μεσάνυχτα για να παίξουν τένις! Και όπως πληροφορούμαι το ίδιο συμβαίνει τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα Σαββατόβραδα του μήνα. Και δια του λόγου το αληθές κάλεσε και την ομήγυρη να τον ακολουθήσει. Το αν τον ακολούθησε δεν το γνωρίζω.

Λ.Ι.