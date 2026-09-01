Δύο ασημένια κατέκτησε η Στρατουδάκη στην άρση βαρών των Μεσογειακών αγώνων.

Πέντε ασημένια μετάλλια κέρδισαν οι Έλληνες αθλητές τη Δευτέρας στους Μεσογειακούς αγώνες, στον Τάραντα, φτάνοντας τα 50 συνολικά στη διοργάνωση.

Η Μαρία Στρατουδάκη ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο. Η 18χρονη πρωταθλήτρια της άρσης βαρών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 53 κ. Τόσο στο αρασέ (83 κ.), όσο και στο επολέ ζετέ (104 κ.).

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Δεύτερη θέση η 4Χ100 μ. γυναικών

Οι ελληνικές διακρίσεις συνεχίστηκαν και στον στίβο των Μεσογειακών αγώνων. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η Δήμητρα Τσουκαλά, η Σοφία Ιωσηφίδου και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4Χ100 μέτρα.

Η ελληνική τετράδα τερμάτισε σε 43.61, πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας (43.57) και μπροστά από την Τουρκία (44.05).

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Δεύτερο μετάλλιο για την Ματούλα στο τένις

Η Μάρθα Ματούλα κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιό της στους Μεσογειακούς αγώνες. Μετά το χρυσό στο διπλό, μαζί με την Ελένη Κοροκοζίδη, κατέκτησε και το ασημένιο στο μονό.

Στο τελικό έπαιξε ξανά κόντρα στην Ιταλίδα Νοέμι Μπασιλέτι (ήταν μία από τις αντιπάλους των Ελληνίδων στη «μάχη» για το χρυσό μετάλλιο στο διπλό) και έχασε με 6-2, 6-3.

Πρώτο μετάλλιο για το χάντμπολ σε Μεσογειακούς αγώνες

Η εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών κατέκτησε ένα ιστορικό μετάλλιο στον Τάραντα, το πρώτο του αθλήματος στη διοργάνωση. Στον τελικό, η εθνική έχασε με 31-20 από την Αίγυπτο.

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Η Ελλάδα έφτασε τα 50 μετάλλια στους Μεσογειακούς αγώνες (17 χρυσά, 19 ασημένια, 14 χάλκινα) και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω από την Ιταλία που έχει 164 (58, 58, 48), την Τουρκία που είναι δεύτερη με 81 (36, 18, 27) και τη Γαλλία που μετρά 67 (18, 14, 35).