Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί, ο ίδιος τραυματίστηκε, ενώ το όχημά του υπέστη σοβαρές ζημιές.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο κατέγραψε dashcam εγκατεστημένη στο ταμπλό ενός ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/08) στα Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό συνέβη στην παλαιά εθνική οδό στον Κίσσαμο, στο ύψος της Παρηγοριάς. Όπως φαίνεται από το βίντεο, ένας οδηγός ΙΧ που κινείται με μεγάλη ταχύτητα χάνει τον έλεγχο του οχήματος, μπαίνει στο αντίθερο ρεύμα και συγκρούεται με το ταξί.

{https://www.youtube.com/watch?v=DaoKmPRI4x8}

«Ήταν γύρω στις 2 τη νύχτα όταν “έπαιξες τις γκαζιες σου στη Κισσάμου, προσπάθησες να ντριφτάρεις στη Παρηγοριά αλλά τελικά δεν βρήκες την αγωνιστική γραμμή αλλά έναν άνθρωπο που είναι όλη μέρα στο δρόμο για ένα μεροκάματο», ανέφερε σε ανάρτησή του ο οδηγός του ταξί.

Αναλυτικά η ανάρτηση του οδηγού

«Κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο πρωτάθλημα στα Χανιά

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ένας πιτήδειος, μεστός οδηγός με BMW και ένα ''καλό'' φιλαράκι του όπου μετά το τρακάρισμα δεν σταμάτησε να δει αν ο φίλος του την έβγαλε, επίσης με bmw, αποφάσισαν ότι οι δρόμοι των Χανίων από τις 02:00 θα γίνει Grand Prix. Τρεις προσπεράσεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα στη Κισσάμου και μετά...

Ώρα για στροφή

Εκεί μάλλον μπήκε το πρόγραμμα «Ken Block» Μόνο που ο Ken Block ήξερε να κάνει drift, ο Σουμάχερ ήξερε να οδηγεί, εσύ όχι.

Έπαιξες τις γκαζιες σου στη Κισσάμου, προσπάθησες να ντριφτάρεις στη Παρηγοριά αλλά τελικά δεν βρήκες την αγωνιστική γραμμή αλλά έναν άνθρωπο που είναι όλη μέρα στο δρόμο για ένα μεροκάματο

ΆΓΙΟ είχαν ο πεζός του πεζοδρομίου που ήταν πέντε δευτερόλεπτα μακριά (φαίνεται στο βίντεο) αλλά και οι δύο πεζοί του απέναντι πεζοδρομίου που αν ήταν στην απέναντι μεριά θα ήταν στς θυμαράκια κι εσύ πίσω στις γνωστές φυλακές της χώρα σου.

Εγώ εν τω μεταξύ με τραύματα.

Το ταξί μου άχρηστο.

Η δουλειά μου χαμένη για πόσο καιρό ο θεός ξέρει. Και εδώ σταματάει το αστείο

Γιατί αυτό το ταξί δεν ήταν απλώς ένα αυτοκίνητο, το είχα φτιάξει από την αρχή με αρκετά λεφτά, αμέτρητες ώρες, μεράκι και όρεξη

Αστέρια στον ουρανό ,τα φιμέ του, τις κάμερες του , μουσική, ατμόσφαιρα, κάθε λεπτομέρεια, ο κόσμος το αγάπησε, οι τουρίστες έβλεπαν κάτι διαφορετικό, έδινα το Control με τα αστέρια στα παιδάκια, άλλαζαν τα χρώματα του ουρανού και σταματούσαν να κλαίνε, ήμουν η χαρά κάθε γονιού και το pre party των νέων ανθρώπων , η επιβράβευση που έπαιρνα κάθε φορά μου έδινε απίστευτη δύναμη, ήταν ή πληρωμή μου.

Κι εσύ ταλέντο μου χρειάστηκες λίγα δευτερόλεπτα για να τα σβήσεις όλα

Την επόμενη μέρα τον πήρα τηλέφωνο, δεν τον πήρα για να του ζητήσω αυτόγραφο για τις ''δεξιότητες του στο drift'', τον πήρα για να αναλάβει τις ευθύνες του και να κάνει αυτό που έπρεπε και η απάντηση ήταν: «ΣΤ’ @@@@@@ ΜΟΥ ΤΟ ΤΑΞΙ ΣΟΥ»

Εντάξει πιτσιρίκο, εσύ με γράφεις "στ @@@@ σου" εγώ θα γράψω και εσένα και τον μπαμπάκα σου στα βιβλία του κράτους

BMW, αμάξι πέντε ετών 60 χιλιάδων ευρώ με lane keep Assist, ESP, traction Control, ABS, anti Spin και πόσα ακόμα συστήματα και κατάφερες να το κάνεις κουτάλι, μόνο εσύ τόση αποτυχία ταλέντο μου

Και μην ανησυχείς

Το βίντεο έχει ήδη απαντήσει

Δεν θα χρειαστεί να μάθω πόσο γρήγορα πήγαινες, φαίνεται.

Σε είδαν 14 άνθρωποι

Δεν θα σε ρωτήσω αν κατάλαβες τι έκανες, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα

Το «στ’ @@@@@ μου το ταξί σου» τα είπε όλα

Και επειδή μάλλον εκείνη τη μέρα είχες πάρει πολύ σοβαρά τον ρόλο του Σουμάχερ, να σου θυμίσω ότι στην πίστα όταν χάνεις τη στροφή, χάνεις έναν γύρο, στον δρόμο όταν χάνεις τη στροφή, κλείνεις σπίτια!

Εγώ δεν ήμουν μέρος του Grand Prix σου αλλά ένας άνθρωπος που ήταν στη δουλειά του

Και τώρα έχω να ασχοληθώ με τραυματισμούς, ζημιές, ασφάλειες που δεν πληρώνουν και ένα ταξί που χρειάστηκαν μήνες για να γίνει αυτό που ήταν

Όσο για το ότι ο πατέρας σου όπως μου είπε στο τηλέφωνο δεν ασχολείται, το αυτοκίνητο όμως στο έδωσε με κλειδιά αλλά απ ότι φαίνεται χωρίς ευθύνη

Το βίντεο υπάρχει

Οι φωτογραφίες υπάρχουν

Η ζημιά υπάρχει

Και από εδώ και πέρα θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία

Το ταξί μου θα το αντικαταστήσω

Τα αστέρια θα ξαναμπούν στον ουρανό

Η μουσική θα ξαναπαίξει

Το μεράκι μου θα το ξανά βρω

Εσύ όμως πιτσιρίκο, όταν ξαναμπείς σε BMW και σου έρθει η επιθυμία να γίνεις Σουμάχερ στην Κισσάμου και Ken Block στη στροφή βεβαιώσου τι κάνουν τα πετάλια και που είναι.

το σημερινό Grand Prix είχε ένα πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα:

100 στην Κισσάμου

80 στη στροφή

3 προσπεράσεις

2 BMW

1 drift

1 ταξί κατεστραμμένο

1 άνθρωπος με τραύματα

Και ο μεγάλος νικητής;

Το «ΣΤ’ @@@@ ΜΟΥ ΤΟ ΤΑΞΙ ΣΟΥ»

Κύπελλο δεν ξέρω αν θα πάρεις

Ευθύνες όμως θα πάρεις

Δολοφόνε.

26/08/26 02:15»

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