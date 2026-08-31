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Οι αρχές του Κονγκό έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία εμβολιασμού κατά του Έμπολα.

«Καλπάζει» η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τα 6.000, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των νεκρών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας, από τα μέσα Μαϊου έχουν καταγραφεί 6.041 κρούσματα και 2.911 θάνατοι.

Τουλάχιστον 1.336 άνθρωποι έχουν αναρρώσει ενών 619 ασθενείς νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε απομόνωση.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη επιδημία Έμπολα παγκοσμίως σε αριθμό καταγεγραμένων κρουσμάτων, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η επιδημία που προκαλείται από το στέλεχος Bundibygo έχει επηρεάσει 60 υγειονομικές ζώνες σε έξι επαρχίες του Κονγκό, με την Ιτούρι να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

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Ο ΠΟΥ χαρακτηρίζει τη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων και τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού τους τελευταίους τρεις μήνες ως «σημαντική αύξηση» της κλίμακας της επιδημίας.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία εμβολιασμού κατά του Έμπολα, με προτεραιότητα στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και στο προσωπικό πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, ο οργανισμός CEPI ανακοίνωσε νέα χρηματοδότηση ύψους 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνεργασία με την αφρικανική φαρμακευτική εταιρεία Minapharm Group, με στόχο την ανάπτυξη υποψήφιου εμβολίου κατά του ιού Bundibugyo.