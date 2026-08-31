«Συνέχιση της συμμαχίας της ανατολικής Μεσογείου», γράφει ο Νετανιάχου.

Η συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ, για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», είναι από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, έγραψε σε ανάρτηση ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Έπειτα από διαπραγματεύσεις και τεχνικές συζητήσεις επί περίπου τρία χρόνια, τη Δευτέρα «έπεσαν» οι υπογραφές στη διακρατική συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με συνολικό προϋπολογισμό 3,35 δισ. ευρώ.

«Η αμυντική συμφωνία που υπεγράφη σήμερα με την Ελλάδα, μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί ευθεία συνέχιση της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που δημιουργήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο», έγραψε σε ανάρτηση ο Νετανιάχου.

Πρόσθεσε πως η συμφωνία αποτελεί «περαιτέρω απόδειξη για τις τρομερές δυνατότητες» των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Αυτή η κίνηση δείχνει «την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών», συμπλήρωσε.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2094458852687122539}

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Το Ισραήλ και η Ελλάδα «έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν τις ίδιες περιφερειακές προκλήσεις» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ. «Σε μια περίοδο που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την άμυνα και τη στρατηγική», συμπλήρωσε.