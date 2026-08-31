Συνολικά, τέσσερα ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας.

Υπογράφεται σήμερα, στο Τελ Αβίβ, η συμφωνία για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, η δημιουργία του συστήματος αποτελεί αναγκαία απάντηση στις νέες γεωπολιτικές και τεχνολογικές συνθήκες.

Όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Γιώργος Σιδέρης, ενταγμένη στην «Ατζέντα 2030», η «Ασπίδα του Αχιλλέα» φέρνει στην ελληνική πραγματικότητα κάτι που εκτός από επιβεβλημένο, είναι και δοκιμασμένο στο πεδίο.

Η ανάπτυξη των συστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 28 μήνες. Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η διαλειτουργικότητά του με τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει αποκτήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων οι φρεγάτες Belharra, τα μαχητικά Rafale και F-16 Viper, καθώς και το πυραυλικό πυροβολικό με το ισραηλινής προέλευσης σύστημα PULS. Στο ίδιο δίκτυο θα εντάσσονται και οι Patriot.

Τα ισραηλινά συστήματα

Συνολικά, τέσσερα ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας αρχιτεκτονικής αεράμυνας.

Το David’s Sling («Σφεντόνα του Δαβίδ») αποτελεί, μαζί με τους Patriot, το σύστημα μεγάλης εμβέλειας της ελληνικής αεράμυνας. Η επιχειρησιακή του εμβέλεια φτάνει έως και τα 150 χιλιόμετρα, ενώ, ανάλογα με τις δυνατότητες των πυραύλων που θα χρησιμοποιηθούν, μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

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Στην επόμενη βαθμίδα βρίσκεται το Barak MX, το οποίο έχει ήδη επιλεγεί και από την Κύπρο. Η εμβέλειά του κυμαίνεται από 35 έως 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τύπο του πυραύλου που θα επιλεγεί από το σύστημα.

Το Spyder μαζί με τους υφισταμένους πυραύλους Hawk είναι τα συστήματα της εγγύς προστασίας, άμυνας σημείου, δηλαδή έως 50 χιλιόμετρα.

Όλα αυτά καθοδηγούνται από το ραντάρ ELM-2084, ένα ραντάρ AESA, δηλαδή ηλεκτρονικής σάρωσης, που θα συνδεθεί και αυτό με όλα τα σύγχρονα συστήματα.

Βεβαίως η «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει και ηλεκτρονικό πόλεμο.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και ο ελληνικός «Κένταυρος», ο οποίος έχει δοκιμαστεί ήδη και έχει διασυνδεθεί με όλα αυτά τα συστήματα.

Οι συμφωνίες θα υπογραφούν μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (SIBAT), όπως επίσης αντίστοιχων αμυντικών φορέων και αμυντικών εταιρειών του Ισραήλ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, (ΚΥΣΕΑ), την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Δένδιας: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλάζει την αντίληψη για την Άμυνα της χώρας

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική άμυνας και αποτροπής, η οποία αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα: θάλασσα, στεριά, αέρας, κυβερνοχώρος και διάστημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι ένας σημαντικός κρίκος της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και μια επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας. Εντάσσεται στη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», με την οποία η Πατρίδα μας περνά σε μια νέα πραγματικότητα. Σε μια νέα αντίληψη για την Άμυνα και την Αποτροπή.

Η ονομασία “Ασπίδα του Αχιλλέα” δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Η ασπίδα του ομηρικού ήρωα είχε πέντε επάλληλα στρώματα. Με την ίδια λογική, η σύγχρονη ελληνική «Ασπίδα» συγκροτεί μια πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνει πέντε επίπεδα. Στη θάλασσα, τη στεριά, τον αέρα, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα χερσαία μέσα, τα αυτόνομα συστήματα, οι νέοι δορυφόροι, και γενικότερα, κάθε πλατφόρμα που διαθέτει αισθητήρες, εντάσσονται σε μια ενιαία δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική.

Στη βάση αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), το οποίο προτεραιοποιεί την απειλή, την αξιολογεί και προτείνει τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακή δυνατότητα.

Με την ανάπτυξη της “Ασπίδας του Αχιλλέα”, τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη 4,5 και 5ης γενιάς δε θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.

Στην ίδια αρχιτεκτονική εντάσσεται και η δορυφορική διάσταση. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα ενός από τους δύο κόμβους του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών GOVSATCOM αναδεικνύει τον γεωπολιτικό και στρατηγικό ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει στόλο μικροδορυφόρων και προετοιμάζεται για τον πρώτο μεγάλο γεωστατικό δορυφόρο της.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της “Ασπίδας του Αχιλλέα”. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη Άμυνα.

Παράλληλα, η “Ασπίδα του Αχιλλέα” συνδέεται με μία ακόμη βασική επιλογή της «Ατζέντας 2030»: τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας και την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουμε στην ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγής στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, καθώς και στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών.

Ο στόχος είναι σαφής: η Ελλάδα να μην παραμένει παθητικός αγοραστής και χρήστης αμυντικών συστημάτων. Να συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό, στην παραγωγή και στην εξέλιξη αυτών, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία.

Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι μια νέα προσέγγιση χρήσης των οπλικών συστημάτων, με ολιστική διάσταση. Αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα της «Ατζέντας 2030» και μια διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα της χώρας».