Είναι μια απλή και εύκολη πρακτική που δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό.

Καθώς τα χρόνια περνούν, η σημασία της αναζήτησης σωματικών δραστηριοτήτων που είναι φιλικές προς το ανθρώπινο σώμα για τη φροντίδα της καρδιάς μεγαλώνει.

Ασκήσεις όπως το περπάτημα και το στατικό ποδήλατο συστήνονται ευρέως για τους ηλικιωμένους, υπάρχει όμως και μια επιλογή που παράγει περισσότερα καρδιαγγειακά οφέλη. Πρόκειται για πρακτική που μπορεί να γίνει είτε ομαδικά είτε ατομικά στο σπίτι, ενώ δεν απαιτεί την πληρωμή συνδρομής ή την αγορά ακριβού εξοπλισμού.

Είναι η γιόγκα, μια πρακτική που συχνά παραμερίζεται υπέρ ασκήσεων υψηλότερης έντασης, όπως το γυμναστήριο ή το αερόβιο (cardio).

Δρώντας ταυτόχρονα στο σώμα και το νευρικό σύστημα, αναγκάζει την καρδιά να αντλεί αίμα πιο εντατικά. Αυτό μεταφράζεται σε μια προπόνηση υψηλής αποτελεσματικότητας που μπορεί να βελτιώσει την καρδιοαναπνευστική αντοχή με την πάροδο των συνεδριών.

Η τακτική εξάσκησή της βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ειδικά για όσους πάσχουν από ήπια ή μέτρια υπέρταση. Αυτό συμβαίνει επειδή χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και περιορίζει την ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος «συναγερμού».

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Η γιόγκα δίνει μεγάλη έμφαση στις τεχνικές αναπνοής, τη βαθιά χαλάρωση και τη συνειδητή αναπνοή. Αυτοί οι παράγοντες έχουν την ικανότητα να μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό ηρεμίας και να αυξάνουν τη χωρητικότητα των πνευμόνων. Όσον αφορά την κυκλοφορία, η γιόγκα μπορεί να βελτιώσει την ενδοθηλιακή λειτουργία, πράγμα που σημαίνει ότι προάγει την αρτηριακή διαστολή.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PubMed αναφέρει λεπτομερώς ότι η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει σημαντικά τη φυσική κατάσταση, μειώνει τους καρδιακούς βιοδείκτες (δείκτες καρδιακού στρες) και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Το να έχεις μια καλή συνεδρία γιόγκα δεν εξαρτάται μόνο από την ευλυγισία και τη σωστή εκτέλεση των στάσεων, αλλά και από την τήρηση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών, όπως η συνειδητή αναπνοή, η σωστή ευθυγράμμιση, η πνευματική παρουσία και η χαλάρωση.

Ένα από τα κύρια οφέλη της άσκησης είναι ότι μπορεί να γίνει είτε ατομικά στο σπίτι είτε ομαδικά σε εξωτερικούς χώρους. Η πραγματοποίησή της με άλλους ή στο σπίτι, μάλιστα, ενισχύει την υγεία της καρδιάς.

Πήγη: cronista.com