Το περπάτημα κρατά τους μύες και τα οστά δυνατά, βελτιώνει την ισορροπία και την κινητικότητα, ενώ μειώνει και τον κίνδυνο πτώσεων

Καλοκαίρι. Στα τέλη Αυγούστου. Και οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να είναι υψηλές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρωινά όπου ο ήλιος «καίει» και θερμές νύχτες που δυσκολεύουν την ξεκούραση. Σε αυτό το σκηνικό, η τεμπελιά μετατρέπεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή, καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο να γυμνάζεται κανείς καθημερινά.

Από Σεπτέμβριο, ωστόσο, οι περισσότεροι θέτουν τους στόχους της νέας σεζόν και ξεκινούν να γυμνάζονται. Μάλιστα επειδή το γυμναστήριο είναι συνήθως γεμάτο αυτή την εποχή του χρόνου, πολλοί ξεκινώντας βγαίνουν για περπάτημα, το οποίο είναι προσβάσιμο σχεδόν σε όλους και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.

Όπως γνωρίζουμε καλά, το περπάτημα κρατά τους μύες και τα οστά δυνατά, βελτιώνει την ισορροπία και την κινητικότητα, ενώ μειώνει και τον κίνδυνο πτώσεων. Επιπλέον, ευνοεί την καρδιαγγειακή υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση καλύτερης διάθεσης και ψυχικής ευεξίας.

Γενικά ο στόχος είναι τα 10.000 βήματα την ημέρα, επειδή είναι ένας αρκετά απλός αριθμός, εύκολος να τον θυμάται κανείς και μεταφέρει την ιδέα του να παραμένεις δραστήριος. Είναι όμως αποτελεσματικός; Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο «inStyle» ο José Antonio Pérez, Καθηγητής Σωματικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, ο στόχος αυτός θεωρείται πλέον ξεπερασμένος.

«Το να περπατάμε 10.000 βήματα ή 30 λεπτά καθημερινά ανήκει πλέον στο παρελθόν», διευκρίνισε ανοιχτά ο ειδικός. Και αυτό διότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η ποσότητα βημάτων, ούτε είναι εφικτό, σε περίπτωση που κάποιος είναι αρχάριος, να φτάσει αυτόν τον αριθμό βημάτων κάθε μέρα από τη μια στιγμή στην άλλη.

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Πρόκειται για μια άποψη στην οποία έχουν συμφωνήσει και άλλοι personal trainers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και η επιστήμη έχει συστήσει με πολύ κατηγορηματικό τρόπο την καθημερινή άσκηση ενδυνάμωσης και αντοχής - η οποία όμως θα πρέπει να ειναι εξατομικευμένη.

Πηγή: eleconomista.es