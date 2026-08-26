Η αγγελία που αποθεώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια αγγελία που ξεχωρίζει μέσα στο δύσκολο τοπίο της στεγαστικής αγοράς έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, καθώς αφορά την ενοικίαση νεόδμητου διαμερίσματος στην Κάρυστο με μόλις 100 ευρώ τον μήνα, με βασική προϋπόθεση ο ενοικιαστής να είναι εκπαιδευτικός.

Ο ιδιοκτήτης γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του ότι διαθέτει προς ενοικίαση ένα διαμέρισμα στην περιοχή της Καρύστου «προς μόλις 100€ το μήνα», διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη τιμή αφορά αποκλειστικά εκπαιδευτικούς και ισχύει για τους μήνες εργασίας τους, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο.

Νεόδμητο και επιπλωμένο δυάρι 45 τ.μ.

Σύμφωνα με την αγγελία, πρόκειται για ένα νεόδμητο και επιπλωμένο δυάρι, επιφάνειας 45 τετραγωνικών μέτρων. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχουν κοινόχρηστα, ενώ ο ιδιοκτήτης αναφέρει πως δεν υπάρχει χρέωση για το νερό.

Στα σημεία που χρειάζεται να γνωρίζει ένας υποψήφιος ενοικιαστής, ωστόσο, αναφέρεται η απόσταση από το κέντρο της Καρύστου. Συγκεκριμένα, το διαμέρισμα απέχει περίπου έξι λεπτά με το αυτοκίνητο, ενώ για περίπου 100 μέτρα η πρόσβαση γίνεται μέσω ομαλού χωματόδρομου. Παράλληλα, βρίσκεται μακριά από καταστήματα.

Ο ιδιοκτήτης ξεκαθαρίζει στην αγγελία ότι η ιδιαίτερα χαμηλή τιμή δεν αφορά το σύνολο των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών.

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«ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τιμή αυτή αφορά ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες σχετικά με το κόστος επιβίωσης μακριά από το σπίτι τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έγινε σε ομάδα του Facebook με την ονομασία «Αναπληρωτές (διορισμένοι και αδιόριστοι)» και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων και αντιδράσεων.

Viral η αγγελία

Η ανταπόκριση δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, αναζητώντας παράλληλα μια οικονομικά προσιτή στέγη.

Τα υψηλά ενοίκια, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές και νησιά, αποτελούν για πολλούς εκπαιδευτικούς ένα επιπλέον σημαντικό κόστος, το οποίο συχνά δυσκολεύει ακόμη και την ίδια την απόφαση να αποδεχθούν μια θέση εργασίας.

Δεν είναι, επομένως, τυχαίο ότι η αγγελία αποθεώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, προτού τελικά κατέβει από το διαδίκτυο.