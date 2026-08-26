Η «Νταντά της Γειτονιάς» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Οι άνθρωποι που σου αλλάζουν τη ζωή, συχνά είναι εκείνοι που δεν περίμενες να γνωρίσεις.

Μια σύγχρονη ιστορία, γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, που μας υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν, που θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η σειρά εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων, που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί.

Η πλοκή της ιστορίας

Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα (Ρένα Λύκου) πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα - το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ - να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς». Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης.

Αυτή η τυχαία συνεργασία μεταξύ Γιάννη και Χριστίνας θα αναγκάσει τους ισχυρούς χαρακτήρες τους - που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα - να συνυπάρξουν. Οι εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις τους θα φέρουν συγκρούσεις, οι οποίες ωστόσο σταδιακά θα δώσουν τη θέση τους στην κατανόηση και την αποδοχή. Μέσα από την αθωότητα των παιδιών, ο δύστροπος Γιάννης θα ξαναβρεί τη χαμένη του τρυφερότητα, ενώ η αγχωμένη Χριστίνα θα αποκτήσει τον χρόνο που χρειάζεται, για να κυνηγήσει το κρυφό της όνειρο, την ολοκλήρωση των σπουδών της.

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Χωρίς να το περιμένουν, θα βρουν ο ένας στον άλλον αυτό που τους έλειπε. Εκείνος έναν νέο λόγο να ξυπνά κάθε πρωί. Εκείνη έναν άνθρωπο να μοιραστεί το βάρος της καθημερινότητας. Και μαζί θα ανακαλύψουν, πως οι πιο δυνατοί δεσμοί δεν χρειάζονται συγγένεια για να υπάρξουν.

Ποιοι υπογράφουν το σενάριο - Το κάστινγκ

Σε σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου και σενάριο Λαμπρινής Σκρέκα και Ζωής Κοϊβάρη η νέα κωμική σειρά στο MEGA έρχεται να αναδείξει τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται από επιλογή και να φωτίσει την ανάγκη των άλλοτε «αγνώστων» ανθρώπων να γίνουν οικείοι, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν.

Με σύγχρονη αισθητική και ένα εξαιρετικό καστ, η «Νταντά της Γειτονιάς» είναι μια κωμωδία, από εκείνες που σε κάνουν να χαμογελάς με τους ήρωές τους, πριν καταλάβεις ότι έχεις αρχίσει να νοιάζεσαι γι' αυτούς.

Πρωταγωνιστούν: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κρίτα, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Αντώνης Γιαννακός, Μελίνα Πολυζώνη και η μικρή Μελίνα Πίστη.

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Σενάριο: Λαμπρινή Σκρέκα – Ζωή Κοϊβάρη

Επιμέλεια Σεναρίου: Δήμητρα Τσόλκα

Παραγωγή: ARCADIA