Από τις διακοπές στο στούντιο του Mega. Η δημοσιογράφος αποκάλυψε την ημερομηνία της πρεμιέρας.

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν και η Αναστασία Γιάμαλη συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές, λίγο πριν από την επιστροφή της στο στούντιο του Mega.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φαίνεται ότι μετράει αντίστροφα για την επιστροφή της στην καθημερινότητα, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Όπως μάλιστα αποκάλυψε, στις 5 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στο τηλεοπτικό πόστο της.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου, η Αναστασία Γιάμαλη ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Μεγάλο Κανάλι μέσα από ανάρτησή της στα social media.

«Να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορεί να έχουμε χαλαρώσει με διακοπές και τα λοιπά αλλά, σε πολύ λίγες μέρες, η ομάδα των «Εξελίξεων» επανέρχεται και κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτέμβρη, στο MEGA... Κι αν έχουμε πραγματάκια να πούμε σε προεκλογική χρονιά», αναφέρει χαμογελώντας στο σχετικό βίντεο.