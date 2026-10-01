Από τον αγνώριστο Τομ Κρουζ που πάει για Όσκαρ, στο ερωτικό θρίλερ των Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον.

Ο Οκτώβριος μπαίνει στις σκοτεινές αίθουσες με το δεξί, καθώς φέρνει ορισμένες από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του δεύτερου μισού της χρονιάς.

Ο Οσκαρικός Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου, με το «Digger» μας παρουσιάζει έναν αγνώριστο Τομ Κρουζ σε έναν ρόλο που αν και διχάζει τους κριτικούς, του ανοίγει το δρόμο για τα Όσκαρ. Οι Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον συμπρωταγωνιστούν στο ψυχολογικό θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» και το «Ντε Γκωλ: Η Ώρα της Αντίστασης», αφηγείται την πορεία του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Αντίστασης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.



Επίσης, δεν χάνεται η «Σιωπηλή Φίλη» και το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Naza» που μεταφέρει τη φρίκη ενός σύγχρονου πολέμου.

Ντίγκερ (Digger)

Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή.

Ο αγνώριστος Τομ Κρουζ σε έναν διαφορετικό ρόλο στη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου. Μαζί του οι: Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζέσι Πλέμονς.

{https://youtu.be/c4iKlvHt6O4?si=bhIQ2LwLjWQopt1M}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Ημερολόγιο της Βέριτι (Verity)

Βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Κόλιν Χούβερ, αυτό το σαγηνευτικό ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί τη διάσημη συγγραφέα Verity Crawford (Αν Χάθαγουεϊ) και τη Lowen Ashleigh (Ντακότα Τζόνσον), μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και η οποία μετακομίζει στο απομονωμένο κτήμα των Crawford για να γράψει ως συγγραφέας-φάντασμα για λογαριασμό της Verity.

Αφού η Lowen ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με τις ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της Verity, παλεύει με τις ενοχλητικές και διεστραμμένες ομολογίες για τον σύζυγο της Verity, Jeremy (Τζος Χάρτνετ) - προσπαθώντας να διαχωρίσει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, τη χειραγώγηση από την έλξη και την ευκαιρία από την εμμονή.

{https://youtu.be/SgotCxJ6gak?si=zp1SVIzduHaBTS3L}

Ντε Γκωλ: Η Ώρα της Αντίστασης (De Gaulle: Resistance)

Ένα ιστορικό έπος που αφηγείται την πορεία του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Αντίστασης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιούνιος 1940. Η Γαλλία καταρρέει και υπογράφει την ανακωχή. Μέσα στο χάος, ένας άνθρωπος αρνείται να παραδοθεί. Μόνος απέναντι στις αντιξοότητες, αυτός ο άγνωστος στρατηγός διαφεύγει στο Λονδίνο για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την ελευθερία. Χωρίς στρατό, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ελπίδα. Όμως με μία παράλογη πεποίθηση – ότι η Γαλλία, η δική του Γαλλία, δεν έχει καταθέσει τα όπλα.

{https://youtu.be/cWu4lWqn-F0?si=iZrxV2irUnDDbHtz}

Η Εξέγερση (The Uprising)

Στην Αγγλία του 14ου αιώνα, που μαστίζεται από την πανώλη, ένας χωρικός πυροδοτεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ριχάρδου Β' και άθελά του γίνεται θρύλος της αντίστασης.

{https://youtu.be/K2rFMcu9ey8?si=m2KeKS_xTPifBz9r}

Σιωπηλή Φίλη (Silent Friend)

Στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου, σε μια πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας, ορθώνεται ένα επιβλητικό δέντρο γκίνγκο μπιλόμπα. Αυτός ο σιωπηλός μάρτυρας έχει παρακολουθήσει, για περισσότερο από έναν αιώνα, τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές.

Το 2020, ένας νευροεπιστήμονας από το Χονγκ Κονγκ, μελετώντας τον νου των βρεφών, ξεκινά ένα απρόσμενο πείραμα με το γέρικο δέντρο.

Το 1972, ένας νεαρός φοιτητής, αλλάζει ριζικά μέσα από την απλή πράξη της παρατήρησης και της σύνδεσης με ένα γεράνι.

Το 1908, η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια του πανεπιστημίου ανακαλύπτει, μέσα από τον φακό της φωτογραφίας, μοτίβα του σύμπαντος κρυμμένα ακόμα και στα πιο ταπεινά φυτά.

{https://youtu.be/4vf7B6udFGc?si=lL3Vvee2q_l3R9Jf}

Naza

Σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν.

{https://youtu.be/MrLVXeZcnb4?si=H23N-r18IuCi2EdH}

Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι (Tad and the Magic Lamp)

Η Όλι, η ατρόμητη δίχρονη κόρη της Σάρα και του Ταντ, τον έχει μεταμορφώσει σε υπερπροστατευτικό πατέρα, ενώ ο Μούμια αισθάνεται παραμελημένος λόγω της προσοχής που λαμβάνει η κόρη.

Όταν βρίσκουν το μαγικό λυχνάρι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μούμια τού ζητά να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο στο Παϊτίτι του Περού, το 1502, τότε που ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Ο Ταντ, η Σάρα και όλη η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Μούμια στο παρελθόν, πριν αυτός αλλάξει την πορεία της ιστορίας…

Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, από το Περού στην Ελλάδα, και από εκεί βαθιά στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των Σαράντα Κλεφτών.

{https://youtu.be/teSvPCHLIug?si=mszJbG1Rp89TwfVL}