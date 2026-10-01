Μαίνεται η κακοκαιρία με τα φαινόμενα όσο περνά η ώρα να δυναμώνουν - Η πρόγνωση Κολυδά για ενίσχυση των φαινομένων σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο.

Το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη συνεχίζεται με την κατάσταση να είναι ιδιαιτέρως επιβαρυμένη σε αρκετές περιοχές του νησιού Τα φαινόμενα όσα περνάει η ώρα θα εντείνονται καθώς σύμφωνα με τα μετεωρολογικά προγνωστικά η εξασθένιση αναμένεται μετά την Δευτέρα. Στη νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναλύει την πορεία της κακοκαιρίας που εστιάζει στην νότια Ελλάδα, με την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα και το νότιο Αιγαίο να βρίσκονται στις περιοχές όπου προβλέπονται εντονότερα φαινόμενα.

Όπως σημειώνει το κύριο ενδιαφέρον του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν, ιδιαίτερα από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Όπως εξηγεί, η εξέλιξη της κακοκαιρίας δεν συνδέεται μόνο με το βόρειο ρεύμα που μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η κατάσταση στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Ένα οργανωμένο χαμηλό στην περιοχή των 500 hPa «βαθαίνει» και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις, τη δυναμική αστάθεια και τη σύγκλιση, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ισχυρότερων και πιο επίμονων βροχοπτώσεων.

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Κακοκαιρία: Η Κρήτη στο επίκεντρο – Τι δείχνουν οι χάρτες του ICON-EU

Για την Κρήτη, η πρόγνωση δείχνει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές και επίμονες βροχές, καθώς το σύστημα θα επηρεάζει περισσότερο τη νότια και ανατολική Ελλάδα. Το σκηνικό αναμένεται να γίνει πιο δυναμικό όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, με το διάστημα Παρασκευή–Σάββατο να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

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Μάλιστα ο κ. Κολυδάς παραθέτει τους τους προγνωστικούς χάρτες υετού του ICON-EU, οι οποίοι αποτυπώνουν την εξέλιξη των φαινομένων από την Πέμπτη 1 έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα κακοκαιρία ξεκινά με ισχυρές βροχές κυρίως στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου για την Πέμπτη το μοντέλο δίνει μέγιστο ύψος βροχής έως 121 mm σε 24 ώρες.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα επεκτείνονται προς το Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι βροχές συνεχίζονται στην Κρήτη. Το μέγιστο περιορίζεται στα 87 mm. Η πιο επιβαρυμένη ημέρα της πενθήμερης περιόδου είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Οι ισχυρές βροχές καλύπτουν μεγάλο μέρος της νότιας Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη Νότια Πελοπόννησος – Κύθηρα – Κρήτη, ενώ το μέγιστο ύψος βροχής φτάνει περίπου τα 160 mm σε 24 ώρες.

Ισχυρά φαινόμενα παραμένουν και την Κυριακή, με το ICON-EU να δίνει μέγιστο περίπου 124 mm, κυρίως στη νότια Ελλάδα και την Κρήτη. Από τη Δευτέρα η εικόνα αλλάζει, καθώς καταγράφεται σαφής υποχώρηση των φαινομένων προς τα νοτιοανατολικά. Το μέγιστο περιορίζεται περίπου στα 44 mm, ενώ βροχές εξακολουθούν να επηρεάζουν κυρίως την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία: Η πρόγνωση Κολυδά μέχρι και την Δευτέρα

Την Πέμπτη 1/10 οι σημαντικότερες βροχές εντοπίζονται στη νότια θαλάσσια περιοχή και γύρω από την Κρήτη. Το μέγιστο του μοντέλου φτάνει περίπου τα 121 mm/24ωρο, κυρίως στη θαλάσσια περιοχή νότια–νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα εμφανίζονται σαφώς ασθενέστερα και πιο τοπικά. Ήδη από την πρώτη ημέρα φαίνεται ότι η Κρήτη βρίσκεται κοντά στον βασικό άξονα τροφοδότησης του συστήματος.

Την Παρασκευή 2/10 τα φαινόμενα επεκτείνονται περισσότερο προς το Ιόνιο, τη δυτική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητα στην περιοχή της Κρήτης. Το ημερήσιο μέγιστο είναι χαμηλότερο, περίπου 87 mm, αλλά η γεωγραφική έκταση των βροχοπτώσεων αυξάνεται. Πρόκειται ουσιαστικά για ημέρα κατά την οποία το σύστημα αποκτά μεγαλύτερη χωρική οργάνωση.

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Το Σάββατο η κορύφωση των φαινομένων

Το Σάββατο 3/10 είναι η ημέρα που ξεχωρίζει περισσότερο στον χάρτη. Το ICON-EU δίνει μέγιστο περίπου 160 mm/24ωρο, το μεγαλύτερο του πενθημέρου. Ισχυρές βροχοπτώσεις καλύπτουν μεγάλο τμήμα του νότιου ελληνικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη νότιας Πελοποννήσου–Κυθήρων–Κρήτης και στα γύρω πελάγη. Αυτή είναι, με βάση το συγκεκριμένο τρέξιμο, η ημέρα με το μεγαλύτερο δυναμικό για πολύ μεγάλα τοπικά ύψη βροχής.

Την Κυριακή 4/10 παρά τη σταδιακή μετατόπιση του συστήματος ανατολικότερα, η δραστηριότητα παραμένει έντονη στη νότια Ελλάδα και κυρίως γύρω από την Κρήτη. Το μέγιστο εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό, περίπου 124 mm/24ωρο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν έχουμε μόνο μία ημέρα μεγάλης βροχής αλλά διαδοχικά 24ωρα σημαντικού υετού, άρα αυξάνεται το ενδεχόμενο κορεσμού του εδάφους και σημαντικών απορροών όπου τα μεγάλα ποσά πέσουν πάνω στις ίδιες λεκάνες.

Τη Δευτέρα 5/1 υπάρχει σαφής εξασθένηση. Το μέγιστο περιορίζεται περίπου στα 44 mm, ενώ ο κύριος όγκος των βροχών απομακρύνεται προς τα νότια και ανατολικά. Παραμένουν πάντως βροχοπτώσεις κυρίως στην περιοχή της Κρήτης και του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltcvxnvugg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση Κολυδά

Η σημερινή ενημέρωση επιβεβαιώνει ότι το κύριο ενδιαφέρον του καιρού μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο. Η εξέλιξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στο γνωστό βόρειο ρεύμα που διοχετεύει ψυχρότερες αέριες μάζες προς το Αιγαίο. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανώτερη ατμόσφαιρα, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό στα 500 hPa βαθαίνει και επηρεάζει ολοένα περισσότερο την ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσία του ενισχύει τις ανοδικές κινήσεις, τη δυναμική αστάθεια και τη σύγκλιση, επιτρέποντας στα φαινόμενα να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Έτσι, στα νότια διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο και δυναμικά υποστηριζόμενο σκηνικό, με αυξημένες πιθανότητες για ισχυρές και επίμονες βροχοπτώσεις, κυρίως από την Παρασκευή προς το Σάββατο.

{https://x.com/KolydasT/status/2105569413239877657?s=20}