Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, προειδοποιεί για πολύ ισχυρές και επίμονες καταιγίδες, ενώ τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 300 χιλιοστά.

«Για την Κρήτη ανησυχώ» είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, αναφερόμενη στην εξέλιξη της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, στην Κρήτη, εφόσον επαληθευτούν τα προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγραφούν έως και 300 χιλιοστά βροχής, ένα ιδιαίτερα μεγάλο ύψος βροχής.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του φαινομένου, όπως ανέφερε η μετεωρολόγος, στην Αθήνα καταγράφονται κατά μέσο όρο περίπου 378 χιλιοστά βροχής σε ολόκληρο το έτος.

«Υπερκορεσμένο» το έδαφος στην Κρήτη

Η ανησυχία για την Κρήτη εντείνεται από το γεγονός ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

«Κάθε μέρα θα επιβαρύνεται το έδαφος, θα είναι υπερκορεσμένο», σημείωσε η Όλγα Παπαβγούλη, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επαναλαμβάνονται για αρκετές ημέρες.

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Στην Κρήτη έχει ήδη δημιουργηθεί ένας τεράστιος πυρήνας καταιγίδων, με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένονται στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Εκεί προβλέπονται εμμονικές καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη αναμένεται να εξελιχθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε από χθες και αναμένεται να διαρκέσει έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τα ύψη βροχής να φτάνουν τοπικά τα 100 χιλιοστά.

Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, με πολύ ισχυρές και επίμονες καταιγίδες.

Έως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο, όπου οι εντάσεις τους θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν έως και το Σάββατο.

Η χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα παρουσιάσει έντονες καιρικές αντιθέσεις, καθώς «έχει χωριστεί στα δύο». Στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι σαφώς καλύτερος, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι και βροχές, με καταιγίδες να εκδηλώνονται και στα Δωδεκάνησα.

Οι θερμοκρασίες, μάλιστα, σε αρκετές περιοχές βρίσκονται 5-6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Στην Αττική οι βροχές θα συνεχιστούν έως και την Κυριακή, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις ριπές των ανέμων.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος, με ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς και ανέμους έως 4 μποφόρ.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας μέχρι την Κυριακή

Την Παρασκευή ο μεγαλύτερος όγκος των φαινομένων θα εντοπίζεται στην Κρήτη, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Από την Παρασκευή έως και το απόγευμα προβλέπεται μια πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, με πολύ ισχυρές καταιγίδες που θα επιμείνουν έως και την Κυριακή.

Το Σάββατο το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο, με καταιγίδες από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και πάλι στην Κρήτη, όπου οι καταιγίδες αναμένεται να είναι πολύ ισχυρές και επίμονες και να διαρκέσουν μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της Κυριακής. Καταιγίδες προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Την Κυριακή θα διατηρηθεί το ίδιο μοτίβο, με την αποκλιμάκωση των φαινομένων να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι και μετά.

Ωστόσο, οι βροχές θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έως και το πρωί της Δευτέρας, χωρίς όμως την ίδια μεγάλη ένταση.

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