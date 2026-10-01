«Η δουλειά η δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μπορεί και τη στιγμή κατά την οποία αυτό έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μέσα στον Οκτώβριο θα πάει και θα ψηφιστεί στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τους servicers και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ERTnews αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στη συνολική κυβερνητική στρατηγική για το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που προωθούνται για τους servicers, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρέμβαση που είχε προαναγγελθεί, αλλά απαιτούσε σημαντική τεχνική προετοιμασία. Όπως ανέφερε, «είναι κάτι το οποίο το είχαμε ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα το κάναμε», εξηγώντας ότι «είναι μια τεχνικά δύσκολη διαδικασία να πας και να παρέμβεις σε κάτι το οποίο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, οι πολίτες το ζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι στο προηγούμενο πλαίσιο υπήρχαν «παραθυράκια» και «χαραμάδες», τα οποία, όπως είπε, έπρεπε να αντιμετωπιστούν. «Διαβάσαμε λοιπόν το πεδίο, συζητήσαμε με πολύ κόσμο που είχε προβλήματα και κάναμε μια παρέμβαση τόσο στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους, μία από πολλές», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σειρά παρεμβάσεων που έχουν προηγηθεί στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου. «Ήρθαμε να προσθέσουμε ένα ακόμη εργαλείο, το οποίο είναι σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει», είπε, προσθέτοντας ότι είχε συζητήσεις «με εμπόρους, με βιοτέχνες, με κόσμο της αγοράς, ακούγοντας τους».

Servicers: «Βάλαμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή»

Αναφερόμενος στις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των servicers, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ενισχύεται η εποπτεία και προβλέπονται συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση παραβάσεων.

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«Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με το νέο πλαίσιο «θα αυξηθεί η εποπτεία».

Όπως είπε, βασικά στοιχεία της παρέμβασης είναι «ο έλεγχος», αλλά και η ύπαρξη συγκεκριμένων συνεπειών, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται.

Ο κ. Πιερρακάκης έφερε ως παράδειγμα την προκαταβολή που ζητούνταν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. «Ζητούσαν σε μία ρύθμιση οι servicers μία πολύ υψηλή προκαταβολή. Σε κάποιες περιπτώσεις μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά», ανέφερε.

«Στη ρύθμιση με 50.000 ευρώ αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό; Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%», πρόσθεσε.

Εξάμηνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των αιτημάτων των πολιτών. Όπως σημείωσε, στο εξής «μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα», με τη διαδικασία να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών.

«Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο το ναι, να είναι ναι και να τηρείται, το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα, να ξέρεις γιατί είναι όχι», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά το γεγονός ότι ένας οφειλέτης τηρεί τη ρύθμισή του, κινείται παράλληλα διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού. «Να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση, πλειστηριασμός. Επιτρέψτε μου, είναι απαράδεκτο. Έπρεπε να παρέμβει η Πολιτεία. Αυτό και κάναμε», τόνισε.

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στη Βουλή το πλαίσιο για τους servicers»

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο για τους servicers αναμένεται να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του.

«Το πλαίσιο θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα ψηφιστεί στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου να έχει έρθει», ανέφερε.

Στην ερώτηση εάν η εφαρμογή θα είναι άμεση, ο υπουργός ήταν σαφής, λέγοντας ότι «με το που θα ψηφιστεί ο νόμος, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη διαφορά ανάμεσα στον υφιστάμενο κώδικα δεοντολογίας και στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. «Είναι άλλο πράγμα να έχεις έναν κώδικα δεοντολογίας κι άλλο πράγμα να έχεις ένα νόμο ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες, ο οποίος τηρείται», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, στις προβλέψεις περιλαμβάνονται και οικονομικές κυρώσεις, με «πρόστιμο μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ», ενώ έκανε λόγο και για ρυθμίσεις που αφορούν τους πολίτες των οποίων η συμφωνία έχει παραβιαστεί.

120 δόσεις: «Ο στόχος μας είναι μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο υπουργός ανέφερε ότι η ρύθμιση θα ισχύσει έως τα μέσα του 2027 και θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε πολίτες με συγκεκριμένες οφειλές.

Σε ερώτηση για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί».

Εξηγώντας γιατί η νέα ρύθμιση δεν αφορά και οφειλές του 2025, ο υπουργός επικαλέστηκε την παράλληλη λειτουργία των 24 δόσεων της εφορίας. «Έχουμε 24, τα λεγόμενα 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό που θα έχουν οι 120 δόσεις», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και, όπως είδατε, επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία».

«Διαρκώς πρέπει να δίνεις εργαλεία»

Αναφερόμενος στο επιτόκιο της ρύθμισης, ο υπουργός υποστήριξε ότι, παρά την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις ώστε να διατηρείται σταθερό το επιτόκιο στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

«Η κεντρική τράπεζα αυξάνει τα επιτόκια και με διαρκείς νομοθετικές μας παρεμβάσεις κρατάμε το επιτόκιο σταθερό, ενώ έχει αυξήσει τα επιτόκια, ίσα ίσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο περισσότερο», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. «Το ζήτημα είναι να μπορείς να δίνεις εργαλεία στον κόσμο, σε αυτόν που θέλει να πληρώσει, να μπορέσει να πληρώσει», είπε.

«Διαρκώς πρέπει να δίνεις εργαλεία. Η δουλειά του κράτους δεν είναι να κουνάει το δάχτυλο. Η δουλειά του κράτους είναι να δίνει το χέρι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κυβερνητική στρατηγική για το ιδιωτικό χρέος

Ο υπουργός παρουσίασε τις 120 δόσεις ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, αναφέροντας τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου και άλλες νομοθετικές παρεμβάσεις.

«Όλα αυτά μαζί είναι μία πολιτική, είναι μία στρατηγική», σημείωσε, συνδέοντας τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις με τη γενικότερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, η ίδια λογική αφορά τόσο το ιδιωτικό όσο και το δημόσιο χρέος, αλλά και τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. «Είτε μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος όπου θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορέσει να στηριχθεί, είτε μιλάμε για το δημόσιο χρέος και το πώς αφαιρούμε βάρη από τις επόμενες γενιές, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε σε κάθε βήμα τον κόσμο, όλα αυτά είναι μία στρατηγική», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η στρατηγική είναι τα οφέλη της ανάπτυξης για τη χώρα», με τον υπουργό να υποστηρίζει ότι στόχος είναι τα οφέλη αυτά «να γυρνάνε πίσω στον κόσμο στο μέγιστο εφικτό βαθμό».

Η απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον χρόνο εφαρμογής κάθε μέτρου με βάση τις συνθήκες και την εκτιμώμενη επίδρασή του.

«Κάνουμε το κάθε εργαλείο της στιγμής κατά την οποία θεωρούμε ότι θα έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση στον κόσμο και στην αγορά», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δημοσιονομικός χώρος αποτελεί βασικό περιορισμό για τις κυβερνητικές επιλογές, λέγοντας πως πρόσθετες παρεμβάσεις χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική κάλυψη θα μπορούσαν, κατά την εκτίμησή του, να οδηγήσουν τη χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.

«Πρέπει να είμαστε πέρα από το σύνθημα. Καλά είναι τα συνθήματα, αλλά τα συνθήματα δεν λύνουν τα προβλήματα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το εάν η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων αποτελεί υιοθέτηση προτάσεων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός απάντησε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση προέκυψε από τις ανάγκες που καταγράφονται στην κοινωνία και στην αγορά.

«Η δουλειά η δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία, να είμαστε σε όσμωση μαζί τους και να παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μπορεί και τη στιγμή κατά την οποία αυτό έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση», σημείωσε.

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